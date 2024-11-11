Скорая помощь разбилась в ДТП в Новосибирске

Posted 11 ноября, 05:07
Published 11 ноября, 05:07
Modified 11 ноября, 05:09
Updated 11 ноября, 05:09
В Октябрьском районе произошел инцидент со скорой помощью. Спецмашина попала в ДТП. Случилось это на перекрестке улиц Воскова и Кирова.
Неизвестно, кто стал виновником аварии. Скорая разбилась вместе с легковой машиной. В ГАИ оперативно информацию не прокомментировали. О пострадавших информации нет.
Очевидцы информируют, что на место ДТП прибыло несколько автомобилей скорых. Проезд к центру города был затруднен.
В Новосибирске также массово столкнулись и другие автомобили. Произошло это из-за неработающего светофора на левом берегу. Утром 11 ноября на улицах образовались пробки, которые оценили на 9 баллов. В городе был настоящий коллапс.