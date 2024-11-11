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Posted 11 ноября, 05:07

Published 11 ноября, 05:07

Modified 11 ноября, 05:09

Updated 11 ноября, 05:09

Скорая попала в аварию

Скорая помощь разбилась в ДТП в Новосибирске

11 ноября 2024, 05:07
Фото: 1MI. Скорая попала в аварию
В Новосибирске случилось дорожно-транспортное происшествие со скорой помощью, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Октябрьском районе произошел инцидент со скорой помощью. Спецмашина попала в ДТП. Случилось это на перекрестке улиц Воскова и Кирова.

Неизвестно, кто стал виновником аварии. Скорая разбилась вместе с легковой машиной. В ГАИ оперативно информацию не прокомментировали. О пострадавших информации нет.

Очевидцы информируют, что на место ДТП прибыло несколько автомобилей скорых. Проезд к центру города был затруднен.

В Новосибирске также массово столкнулись и другие автомобили. Произошло это из-за неработающего светофора на левом берегу. Утром 11 ноября на улицах образовались пробки, которые оценили на 9 баллов. В городе был настоящий коллапс.

Видео: АСТ-54.
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