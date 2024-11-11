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Posted 11 ноября, 05:11

Published 11 ноября, 05:11

Modified 11 ноября, 05:13

Updated 11 ноября, 05:13

Разрушенное здание сверху

Снос ФМШ в Академгородке: печальные фото разрушения исторического здания

11 ноября 2024, 05:11
Фото: Дмитрий Алимов. atas.info. Разрушенное здание сверху

В Новосибирске опубликовали фото сноса ФМШ в Академгородке

Неделю назад в новосибирском Академгородке начали сносить эпохальное здание физмат школы, из которого выпустились тысячи учеников. Смотрим, как происходит процесс сноса и ностальгируем.

О планах по сносу здания Физико-математической школы при НГУ стало известно в сентябре 2024 года. Такое решение было принято после завершения строительства новых учебного и досугового корпусов в рамках первой очереди университетского кампуса.

Сейчас старое здание, которое построили в 1963 году, оградили. На месте работает спецтехника. Уже демонтированы все окна и крыша пристройки. Кадры с места работ показал фотограф Дмитрий Алимов.

Так выглядит здание из окон новых общежитийТак выглядит здание из окон новых общежитий
Так выглядит здание из окон новых общежитийТак выглядит здание из окон новых общежитий
Так выглядит здание из окон новых общежитийТак выглядит здание из окон новых общежитий
Так выглядит здание из окон новых общежитийТак выглядит здание из окон новых общежитий
Так выглядит здание из окон новых общежитий. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

СУНЦ НГУ — это детище основателя Академгородка, легендарного академика Михаила Лаврентьева, который стоял у истоков местной науки. Именно в эту школу приезжали учиться дети со всей страны, а после обучения сразу поступали на второй курс НГУ. Обучение в ФМШ до сих пор считается престижным, хотя и очень сложным. Школа регулярно выпускает людей, которые впоследствии становятся значимыми учеными.

Специалисты работают в основном в будние дниСпециалисты работают в основном в будние дни
Специалисты работают в основном в будние дниСпециалисты работают в основном в будние дни
Специалисты работают в основном в будние дни. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

Именно со зданием этой школы многие умнейшие новосибирцы связывают свои лучшие годы. Для выпускников это не просто здание, где проходили занятия — буквально через дорогу находился их дом, общежитие. Все это располагалось по соседству со студенческими постройками.

Теперь многие выпускники возвращаются к этому зданию, чтобы запечатлеть последние дни жизни исторического места.

У здания уже нет оконУ здания уже нет окон
У здания уже нет оконУ здания уже нет окон
У здания уже нет оконУ здания уже нет окон
У здания уже нет окон. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

Здание оказалось настолько значимым для жителей Академгородка, что многие вышли на протест против сноса. Резолюцию пикета участники направили в приемную президента РФ, Генпрокуратуру, губернатору Новосибирской области и мэру города.

Также активисты запустили петицию. Им удалось собрать более 300 подписей.

«ФМШ — это школа-легенда, прекрасно удавшийся талантливый эксперимент подготовки научных кадров со школьной скамьи. Здание хранит славные традиции этого выдающегося учебного заведения», — говорится в тексте петиции.

Тем не менее к горожанам не прислушались и уже через несколько дней оградили школу забором.

Часть пристройки уже разрушилиЧасть пристройки уже разрушили
Часть пристройки уже разрушилиЧасть пристройки уже разрушили
Часть пристройки уже разрушилиЧасть пристройки уже разрушили
Часть пристройки уже разрушили. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

Протестующим также ответил действующий ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук. Активистов он назвал «людьми, которые постоянно протестуют», а также заявил, что планы по сносу не изменят, несмотря ни на что.

«Я не вижу предмета для дискуссий. Есть люди, которые постоянно протестуют. Обидно, что среди этих людей очень много тех, кто учился в университете. И я не понимаю их позицию.», — отметил он.
Место работ оградилиМесто работ оградили
Место работ оградилиМесто работ оградили
Место работ оградили. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

По словам ректора, это решение неоднократно и очень тщательно обсуждалось. Однако сами активисты отмечали, что никого из общественников к обсуждению не привлекали. Федорук считает, что снос здания необходим, если университет выбрал путь к модернизации.

В здании регулярно видят рабочихВ здании регулярно видят рабочих
В здании регулярно видят рабочих. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

В борьбе за здание ФМШ неравнодушные жители даже обратились в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Общественники требовали признать его памятником культурного наследия. Инициатором проверки стал координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Здание обещали провести проверку до конца января 2025 года, несмотря на то, что уже тогда были заявлены планы о сносе до конца 2024 года, а работы по демонтажу уже начались. Так, здание снесут, не дождавшись проверки.

«Возможно, руководству НГУ стоит отложить демонтаж здания до января», — отметил тогда Рязанцев, но к его словам также не прислушались.

К 11 ноября больше половины здания выглядит так, будто его уже нельзя восстановить.

Часть пристройки сверхуЧасть пристройки сверху
Часть пристройки сверхуЧасть пристройки сверху
Часть пристройки сверху. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

Местные жители отмечают, что основные работы проводят в будние дни. И, судя по темпам, уже к концу месяца его может не стать.

Работы планируют завершить до конца 2024 годаРаботы планируют завершить до конца 2024 года
Работы планируют завершить до конца 2024 годаРаботы планируют завершить до конца 2024 года
Работы планируют завершить до конца 2024 годаРаботы планируют завершить до конца 2024 года
Работы планируют завершить до конца 2024 года. Фото: Дмитрий Алимов. atas.info

На месте старого корпуса планируют построить новое общежитие — его завершат к 2028 году. А занятия уже перенсли в недавно возведенное здание.

«Люди, которые постоянно протестуют»: ректор НГУ ответил противникам сноса здания ФМШ
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