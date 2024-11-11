Снос ФМШ в Академгородке: печальные фото разрушения исторического здания

СУНЦ НГУ — это детище основателя Академгородка, легендарного академика Михаила Лаврентьева, который стоял у истоков местной науки. Именно в эту школу приезжали учиться дети со всей страны, а после обучения сразу поступали на второй курс НГУ. Обучение в ФМШ до сих пор считается престижным, хотя и очень сложным. Школа регулярно выпускает людей, которые впоследствии становятся значимыми учеными.