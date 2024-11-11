Снос ФМШ в Академгородке: печальные фото разрушения исторического здания

Posted 11 ноября, 05:11
Published 11 ноября, 05:11
Modified 11 ноября, 05:13
Updated 11 ноября, 05:13
О планах по сносу здания Физико-математической школы при НГУ стало известно в сентябре 2024 года. Такое решение было принято после завершения строительства новых учебного и досугового корпусов в рамках первой очереди университетского кампуса.
Сейчас старое здание, которое построили в 1963 году, оградили. На месте работает спецтехника. Уже демонтированы все окна и крыша пристройки. Кадры с места работ показал фотограф Дмитрий Алимов.
СУНЦ НГУ — это детище основателя Академгородка, легендарного академика Михаила Лаврентьева, который стоял у истоков местной науки. Именно в эту школу приезжали учиться дети со всей страны, а после обучения сразу поступали на второй курс НГУ. Обучение в ФМШ до сих пор считается престижным, хотя и очень сложным. Школа регулярно выпускает людей, которые впоследствии становятся значимыми учеными.
Именно со зданием этой школы многие умнейшие новосибирцы связывают свои лучшие годы. Для выпускников это не просто здание, где проходили занятия — буквально через дорогу находился их дом, общежитие. Все это располагалось по соседству со студенческими постройками.
Теперь многие выпускники возвращаются к этому зданию, чтобы запечатлеть последние дни жизни исторического места.
Здание оказалось настолько значимым для жителей Академгородка, что многие вышли на протест против сноса. Резолюцию пикета участники направили в приемную президента РФ, Генпрокуратуру, губернатору Новосибирской области и мэру города.
Также активисты запустили петицию. Им удалось собрать более 300 подписей.
«ФМШ — это школа-легенда, прекрасно удавшийся талантливый эксперимент подготовки научных кадров со школьной скамьи. Здание хранит славные традиции этого выдающегося учебного заведения», — говорится в тексте петиции.
Тем не менее к горожанам не прислушались и уже через несколько дней оградили школу забором.
Протестующим также ответил действующий ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук. Активистов он назвал «людьми, которые постоянно протестуют», а также заявил, что планы по сносу не изменят, несмотря ни на что.
«Я не вижу предмета для дискуссий. Есть люди, которые постоянно протестуют. Обидно, что среди этих людей очень много тех, кто учился в университете. И я не понимаю их позицию.», — отметил он.
По словам ректора, это решение неоднократно и очень тщательно обсуждалось. Однако сами активисты отмечали, что никого из общественников к обсуждению не привлекали. Федорук считает, что снос здания необходим, если университет выбрал путь к модернизации.
В борьбе за здание ФМШ неравнодушные жители даже обратились в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Общественники требовали признать его памятником культурного наследия. Инициатором проверки стал координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
Здание обещали провести проверку до конца января 2025 года, несмотря на то, что уже тогда были заявлены планы о сносе до конца 2024 года, а работы по демонтажу уже начались. Так, здание снесут, не дождавшись проверки.
«Возможно, руководству НГУ стоит отложить демонтаж здания до января», — отметил тогда Рязанцев, но к его словам также не прислушались.
К 11 ноября больше половины здания выглядит так, будто его уже нельзя восстановить.
Местные жители отмечают, что основные работы проводят в будние дни. И, судя по темпам, уже к концу месяца его может не стать.
На месте старого корпуса планируют построить новое общежитие — его завершат к 2028 году. А занятия уже перенсли в недавно возведенное здание.