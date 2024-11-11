Сотрудники ГАИ спасли москвичей в Новосибирской области

Posted 11 ноября, 07:20
Published 11 ноября, 07:20
Modified 11 ноября, 07:22
Updated 11 ноября, 07:22
Жители Москвы приехали в Новосибирскую область. Они ехали по Татарскому району и внезапно сбили косулю.
Из-за ДТП их машина была не на ходу. Они позвонили в службу 112. На помощь к гостям приехали сотрудники ГАИ. Полицейские Константин Ермолович и Иван Базаев оказали поддержку, в которой нуждались сильно перепуганные москвичи.
Экипаж оформил документы и организовал эвакуацию автомобиля. За добрый жест полицейских искренне поблагодарили, а они в ответ сказали: «это наша работа».