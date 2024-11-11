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Posted 11 ноября, 07:20

Published 11 ноября, 07:20

Modified 11 ноября, 07:22

Updated 11 ноября, 07:22

Москвичам помогли

Сотрудники ГАИ спасли москвичей в Новосибирской области

11 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI. Москвичам помогли
В Новосибирской области москвичи попали в беду: на помощь к ним пришли сотрудники ГАИ, рассказали в ведомстве.

Жители Москвы приехали в Новосибирскую область. Они ехали по Татарскому району и внезапно сбили косулю.

Из-за ДТП их машина была не на ходу. Они позвонили в службу 112. На помощь к гостям приехали сотрудники ГАИ. Полицейские Константин Ермолович и Иван Базаев оказали поддержку, в которой нуждались сильно перепуганные москвичи.

Экипаж оформил документы и организовал эвакуацию автомобиля. За добрый жест полицейских искренне поблагодарили, а они в ответ сказали: «это наша работа».

Фото: Госавтоинспекция

Сотрудники МЧС пришли к спасенной женщине на выписку из роддома в Новосибирской области.

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