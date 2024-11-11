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Posted 11 ноября, 08:48

Published 11 ноября, 08:48

Modified 11 ноября, 08:50

Updated 11 ноября, 08:50

Фельдшеры пострадали в ДТП в Новосибирске

Стали известны жуткие подробности ДТП со скорой в Новосибирске

11 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI. Фельдшеры пострадали в ДТП в Новосибирске

Два фельдшера пострадали в ДТП со скорой в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП со скорой: подробности дали в МВД.

Все произошло 11 ноября на территории Октябрьского района. На перекрестке улиц Кирова и Воскова машина скорой помощи попала в ДТП.

В спецавтомобиль врезался водитель Toyota. После удара скорая врезалась в забор. Легковушку отбросило в другую машину — Mazda 6.

В аварии пострадавшими оказались два человека. Это были фельдшера. Их увезли в больницу, но неизвестно, какие травмы они получили.

Это не единственная авария, которая произошла за последние сутки. Водители называют это время «Днем жестянщика». В некоторых ДТП были даже погибшие люди. Аварии происходят из-за гололеда и не только.

Массовое ДТП произошло в Новосибирске из-за неработающего светофора
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Скорая помощь
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