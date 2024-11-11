Стали известны жуткие подробности ДТП со скорой в Новосибирске

Posted 11 ноября, 08:48
Published 11 ноября, 08:48
Modified 11 ноября, 08:50
Updated 11 ноября, 08:50
Все произошло 11 ноября на территории Октябрьского района. На перекрестке улиц Кирова и Воскова машина скорой помощи попала в ДТП.
В спецавтомобиль врезался водитель Toyota. После удара скорая врезалась в забор. Легковушку отбросило в другую машину — Mazda 6.
В аварии пострадавшими оказались два человека. Это были фельдшера. Их увезли в больницу, но неизвестно, какие травмы они получили.
Это не единственная авария, которая произошла за последние сутки. Водители называют это время «Днем жестянщика». В некоторых ДТП были даже погибшие люди. Аварии происходят из-за гололеда и не только.