Стало известно, какой была погода 11.11 в Новосибирске 50 лет назад

Ноябрь в 2024 году морозов не обещает. Средняя температура сейчас -2, а в конце месяца -6…-12. Несколько дней назад выпал снег, который уже не собирается таять. 11 ноября похолодало до +1, а ночью будет -9. Весь день пройдет снег.