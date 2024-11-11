Стало известно, какой была погода 11.11 в Новосибирске 50 лет назад

Posted 11 ноября, 04:13
Published 11 ноября, 04:13
Modified 11 ноября, 04:15
Updated 11 ноября, 04:15
Ноябрь в 2024 году морозов не обещает. Средняя температура сейчас -2, а в конце месяца -6…-12. Несколько дней назад выпал снег, который уже не собирается таять. 11 ноября похолодало до +1, а ночью будет -9. Весь день пройдет снег.
30 лет назад в Новосибирске столбик термометра показывал -10. При этом осадков не предвещало, да и снег еще не лежал.
40 лет назад было ощутимо холодно. В этот день отметки показывали -20. Уже лежал снег.
50 лет назад похолодало до -13. Осадков не ждали. Тем временем сибиряков пугают морозами до -45 через считанные недели. С наступлением снежной погоды весь город стоит в адских пробках. Водители регулярно попадают в аварии.