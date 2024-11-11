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Posted 11 ноября, 04:13

Published 11 ноября, 04:13

Modified 11 ноября, 04:15

Updated 11 ноября, 04:15

В эту дату не было аномальных холодов

Стало известно, какой была погода 11.11 в Новосибирске 50 лет назад

11 ноября 2024, 04:13
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В эту дату не было аномальных холодов
Жителям Новосибирска рассказали, какой была погода 50 лет назад: прогноз сделан на основе отчетов синоптиков тех лет.

Ноябрь в 2024 году морозов не обещает. Средняя температура сейчас -2, а в конце месяца -6…-12. Несколько дней назад выпал снег, который уже не собирается таять. 11 ноября похолодало до +1, а ночью будет -9. Весь день пройдет снег.

30 лет назад в Новосибирске столбик термометра показывал -10. При этом осадков не предвещало, да и снег еще не лежал.

40 лет назад было ощутимо холодно. В этот день отметки показывали -20. Уже лежал снег.

50 лет назад похолодало до -13. Осадков не ждали. Тем временем сибиряков пугают морозами до -45 через считанные недели. С наступлением снежной погоды весь город стоит в адских пробках. Водители регулярно попадают в аварии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Ноябрь
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