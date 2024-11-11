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Posted 11 ноября, 03:16

Published 11 ноября, 03:16

Modified 11 ноября, 03:18

Updated 11 ноября, 03:18

Мужчина умер

Тело мужчины нашли на улице в Новосибирске

11 ноября 2024, 03:16
Фото: 1MI. Мужчина умер
В Новосибирске очевидцы нашли мертвого мужчину на улице, о чем сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. Горожане рассказали, что нашли тело мужчины на улице Фрунзе. Случилось это у дома №65 утром 11 ноября.

Детали неизвестны, но судя по фото, мужчина подкачивал колесо у автомобиля. Вероятно, в этот момент его настигла смерть. В полиции уточняют информацию.

Фото: АСТ-54

Новосибирцы в соцсетях начали рассуждать на тему смерти:

«Вот так вышел из дома, как обычно, недовольно что-то бурча, увидел, что колесо спустило, решил подкачать и окочурился… Никогда не знаешь где хромая тебя заберёт, цените жизнь, народ… Кто знает сколько нам там отведено. Может 30 лет, а может 30 минут».
«Последнее утро… плохо стало человеку»;
«Работяга поди, отмучался, теперь ничего не тяготит и не заботит»;
«Видимо плохо стало мужчине»;
«Хорошо что не за рулем плохо стало».

Недавно в Новосибирской области тело рыбака искали семь часов.

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