Тело мужчины нашли на улице в Новосибирске

Posted 11 ноября, 03:16
Published 11 ноября, 03:16
Modified 11 ноября, 03:18
Updated 11 ноября, 03:18
Инцидент произошел в Дзержинском районе. Горожане рассказали, что нашли тело мужчины на улице Фрунзе. Случилось это у дома №65 утром 11 ноября.
Детали неизвестны, но судя по фото, мужчина подкачивал колесо у автомобиля. Вероятно, в этот момент его настигла смерть. В полиции уточняют информацию.
Новосибирцы в соцсетях начали рассуждать на тему смерти:
«Вот так вышел из дома, как обычно, недовольно что-то бурча, увидел, что колесо спустило, решил подкачать и окочурился… Никогда не знаешь где хромая тебя заберёт, цените жизнь, народ… Кто знает сколько нам там отведено. Может 30 лет, а может 30 минут».
«Последнее утро… плохо стало человеку»;
«Работяга поди, отмучался, теперь ничего не тяготит и не заботит»;
«Видимо плохо стало мужчине»;
«Хорошо что не за рулем плохо стало».
Недавно в Новосибирской области тело рыбака искали семь часов.