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Posted 11 ноября, 10:00

Published 11 ноября, 10:00

Modified 11 ноября, 10:02

Updated 11 ноября, 10:02

Дом культуры ввели в эксплуатацию

В курортном поселке Озеро-Карачи построили новый Дом культуры

11 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI. Дом культуры ввели в эксплуатацию
В Новосибирской области построили культурно-досуговый центр: он расположен в поселке Озеро-Карачи Чановского района, сообщили в правительстве региона.

Дом культуры стал центром притяжения жителей Озеро-Карачинского сельсовета. Как отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, работа по строительству объектов культуры в НСО продолжается. В прошлом году открыли дом культуры в Карасуке, а сегодня по строительной программе в работе одновременно находится 11 объектов — домов культуры, музеев, детских школ искусств.

«Новый дворец культуры в поселке Озеро-Карачи — один из объектов 2024 года, сегодня, 11 ноября, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По проекту строителями обустроен вместительный зал на почти 300 мест, помещения для артистов, декораций, реквизита и аппаратуры, костюмерные, библиотека с читальным залом, кабинеты для индивидуальных занятий. Уверен, жители Озеро-Карачинского сельсовета, в котором сегодня проживает почти 3 тысячи человек, сумеют найти в новом ДК занятия по душе», — отметил Дмитрий Богомолов.

Новый культурно-досуговый центр построен благодаря реализации правительством региона государственной программы «Культура Новосибирской области». Дворец доступен и для маломобильных граждан. Там есть помещения для занятий музыкой, пением, танцами и другими кружками. Территория обустроена площадками для игр детей, отдыха взрослых и спортплощадками.

Фото: nso.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Правительство#Чановский район#Дом культуры
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