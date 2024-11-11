В курортном поселке Озеро-Карачи построили новый Дом культуры

Дом культуры стал центром притяжения жителей Озеро-Карачинского сельсовета. Как отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, работа по строительству объектов культуры в НСО продолжается. В прошлом году открыли дом культуры в Карасуке, а сегодня по строительной программе в работе одновременно находится 11 объектов — домов культуры, музеев, детских школ искусств.