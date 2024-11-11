В Новосибирске арестовали трех подростков — в чем они провинились

Posted 11 ноября, 04:26
Published 11 ноября, 04:26
Modified 11 ноября, 04:50
Updated 11 ноября, 04:50
Все произошло ночью 7 ноября. Трое подростков зашли в продуктовый магазин в Колыванском районе. Предполагается, что они начали угрожать убийством продавцу игрушечным пистолетом.
Под угрозами юноши забрали четыре хот-дога и мороженое, ущерб составил 1370 рублей. Затем несовершеннолетние скрылись. Позже правоохранители их задержали. Это были двое 15-летних и один 16-летний парни.
Возбуждено дело по факту разбоя. Суд арестовал молодых злоумышленников: старший сейчас в СИЗО, а младшие под домашним арестом. Такая мера пресечения действует до января 2025 года, пока идет расследование. Под суд пойдет женщина, которая сбила мопедиста в Тогучине.