В Новосибирске арестовали трех подростков — в чем они провинились

Возбуждено дело по факту разбоя. Суд арестовал молодых злоумышленников: старший сейчас в СИЗО, а младшие под домашним арестом. Такая мера пресечения действует до января 2025 года, пока идет расследование. Под суд пойдет женщина, которая сбила мопедиста в Тогучине.