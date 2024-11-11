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Posted 11 ноября, 04:26

Published 11 ноября, 04:26

Modified 11 ноября, 04:50

Updated 11 ноября, 04:50

Подростки устроили разбой

В Новосибирске арестовали трех подростков — в чем они провинились

11 ноября 2024, 04:26
Фото: Изображение Midjourney. Подростки устроили разбой

В Новосибирске подростков арестовали за разбой в магазине из-за хот-догов

В Новосибирской области подростки напали на продавца в магазине, детали сообщили в судебном департаменте.

Все произошло ночью 7 ноября. Трое подростков зашли в продуктовый магазин в Колыванском районе. Предполагается, что они начали угрожать убийством продавцу игрушечным пистолетом.

Под угрозами юноши забрали четыре хот-дога и мороженое, ущерб составил 1370 рублей. Затем несовершеннолетние скрылись. Позже правоохранители их задержали. Это были двое 15-летних и один 16-летний парни.

Возбуждено дело по факту разбоя. Суд арестовал молодых злоумышленников: старший сейчас в СИЗО, а младшие под домашним арестом. Такая мера пресечения действует до января 2025 года, пока идет расследование. Под суд пойдет женщина, которая сбила мопедиста в Тогучине.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Подростки#Разбой#Колыванский район
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