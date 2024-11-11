В Новосибирске исчезнет знаменитая неоновая вывеска «Весна»

В этот раз мастеру будут помогать два специалиста из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, за плечами которых большой опыт восстановления советских световых вывесок. Предполагается, что газосветные трубки будут делать непосредственно в Новосибирске. Для восстановления «Косметического кабинета» их пришлось заказывать в Красноярске.