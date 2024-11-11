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Posted 11 ноября, 04:39

Published 11 ноября, 04:39

Modified 11 ноября, 04:41

Updated 11 ноября, 04:41

В советские годы тут располагался одноименный магазин для вступающих в брак

В Новосибирске исчезнет знаменитая неоновая вывеска «Весна»

11 ноября 2024, 04:39
Фото: 2GIS. В советские годы тут располагался одноименный магазин для вступающих в брак
Конструкция будет демонтирована со стены дома на Гоголя, 1, сообщил реставратор Любим Любаев.

В понедельник, 11 ноября, начнется демонтаж газосветной вывески «Весна» с торца дома по адресу Гоголя, 1. Конструкцию будет восстанавливать Любим Любаев, благодаря которому неоновая вывеска «Косметический кабинет» на фасаде здания по Советской, 7 приобрела первоначальный вид.

В этот раз мастеру будут помогать два специалиста из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, за плечами которых большой опыт восстановления советских световых вывесок. Предполагается, что газосветные трубки будут делать непосредственно в Новосибирске. Для восстановления «Косметического кабинета» их пришлось заказывать в Красноярске.

Тем временем, горожане развернули сбор средств на реставрационные работы.

«Благодаря людям, поддержавшим мой проект, было легче, мне отправляли донаты, и на данный момент собрали 90 тысяч рублей. Все эти деньги я потрачу на вывеску „Весна“. „Косметический кабинет“ я выполнил за свои средства. Спасибо всем кто меня поддерживал, спасибо всем, кто еще меня подержит», — говорит Любим Любаев.

Предполагается, что обновленная светящаяся вывеска появится на своем месте весной 2025 года.

В годы СССР на первом этаже дома по Гоголя, 1 работал магазин для новобрачных «Весна». Там можно было приобрести костюмы жениха и невесты и прочие атрибуты свадебной церемонии. Но для этого необходимо было подать заявление в ЗАГС и получить специальные талоны.

Ранее мы рассказывали о том, что на место вернули вывеску легендарной советской «Пышечной» в Ленинском районе Новосибирска.

Легендарная «чешуя» скоро вернется на купол Новосибирского оперного театра
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#Артем Шершнев#Новосибирск#СССР#Реставрация#Свет#Вывеска
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