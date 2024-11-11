В Новосибирске исчезнет знаменитая неоновая вывеска «Весна»

Posted 11 ноября, 04:39
Published 11 ноября, 04:39
Modified 11 ноября, 04:41
Updated 11 ноября, 04:41
В понедельник, 11 ноября, начнется демонтаж газосветной вывески «Весна» с торца дома по адресу Гоголя, 1. Конструкцию будет восстанавливать Любим Любаев, благодаря которому неоновая вывеска «Косметический кабинет» на фасаде здания по Советской, 7 приобрела первоначальный вид.
В этот раз мастеру будут помогать два специалиста из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, за плечами которых большой опыт восстановления советских световых вывесок. Предполагается, что газосветные трубки будут делать непосредственно в Новосибирске. Для восстановления «Косметического кабинета» их пришлось заказывать в Красноярске.
Тем временем, горожане развернули сбор средств на реставрационные работы.
«Благодаря людям, поддержавшим мой проект, было легче, мне отправляли донаты, и на данный момент собрали 90 тысяч рублей. Все эти деньги я потрачу на вывеску „Весна“. „Косметический кабинет“ я выполнил за свои средства. Спасибо всем кто меня поддерживал, спасибо всем, кто еще меня подержит», — говорит Любим Любаев.
Предполагается, что обновленная светящаяся вывеска появится на своем месте весной 2025 года.
В годы СССР на первом этаже дома по Гоголя, 1 работал магазин для новобрачных «Весна». Там можно было приобрести костюмы жениха и невесты и прочие атрибуты свадебной церемонии. Но для этого необходимо было подать заявление в ЗАГС и получить специальные талоны.
Ранее мы рассказывали о том, что на место вернули вывеску легендарной советской «Пышечной» в Ленинском районе Новосибирска.