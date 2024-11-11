В Новосибирске партия «Новые люди» поддержала конкурс «Мистер и мисс студенчество»

«Подобные конкурсы помогают молодым людям раскрыть свой потенциал, показать себя с лучшей стороны. В Новосибирске всегда было много талантливой молодёжи, это студенческий город с огромными перспективами. Мы со своей стороны развиваем несколько проектов для студентов вузов и ссузов. Это программа развития молодёжного предпринимательства „Я в деле“, клуб игропрактик „Мастера будущего“, волонтёрский штаб „На равных“. Мы хотим, чтобы у каждого студента была возможность не только получать знания, но и применять их на практике, реализовывать свой потенциал. Большое спасибо организаторам конкурса, особенно его координатору Светлане Вишняковой», — подчеркнула депутат Заксобрания, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.