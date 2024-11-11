В Новосибирске партия «Новые люди» поддержала конкурс «Мистер и мисс студенчество»

Posted 11 ноября, 11:42
Published 11 ноября, 11:42
Modified 11 ноября, 11:42
Updated 11 ноября, 11:42
«Подобные конкурсы помогают молодым людям раскрыть свой потенциал, показать себя с лучшей стороны. В Новосибирске всегда было много талантливой молодёжи, это студенческий город с огромными перспективами. Мы со своей стороны развиваем несколько проектов для студентов вузов и ссузов. Это программа развития молодёжного предпринимательства „Я в деле“, клуб игропрактик „Мастера будущего“, волонтёрский штаб „На равных“. Мы хотим, чтобы у каждого студента была возможность не только получать знания, но и применять их на практике, реализовывать свой потенциал. Большое спасибо организаторам конкурса, особенно его координатору Светлане Вишняковой», — подчеркнула депутат Заксобрания, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.
В финале конкурса, который прошёл в ДК «Прогресс», студенты показали видеопрезентации, поучаствовали в дефиле и творческом конкурсе. Перед этим прошли спортивный и интеллектуальный этапы.
По итогам всех испытаний жюри присудило победу паре из Новосибирского государственного университета экономики и управления Тимуру Баушинову и Анастасии Дорофеевой.
«Мы всегда стараемся поддерживать начинания новосибирских студентов, особенно когда видим неподдельный интерес. На конкурс „Мистер и мисс студенчество Новосибирской области“ пришло около семи сотен болельщиков. Они поддерживали свои вузы и создавали незабываемую атмосферу. Качество номеров с каждым годом растёт, участники очень ответственно подходят к конкурсу. Уверен, что навыки, которые они приобрели, обязательно пригодятся им в карьере», — отметил депутат Молодёжного парламента Новосибирской области от «Новых людей», член жюри конкурса Андрей Шамалёв.