atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 11:42

Published 11 ноября, 11:42

Modified 11 ноября, 11:42

Updated 11 ноября, 11:42

В Новосибирске партия «Новые люди» поддержала конкурс «Мистер и мисс студенчество»

В Новосибирске партия «Новые люди» поддержала конкурс «Мистер и мисс студенчество»

11 ноября 2024, 11:42
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
В Новосибирске прошёл конкурс «Мистер и мисс студенчество Новосибирской области 2024». Мероприятие, которое помогла организовать партия «Новые люди», собрало участников из 9 вузов.

«Подобные конкурсы помогают молодым людям раскрыть свой потенциал, показать себя с лучшей стороны. В Новосибирске всегда было много талантливой молодёжи, это студенческий город с огромными перспективами. Мы со своей стороны развиваем несколько проектов для студентов вузов и ссузов. Это программа развития молодёжного предпринимательства „Я в деле“, клуб игропрактик „Мастера будущего“, волонтёрский штаб „На равных“. Мы хотим, чтобы у каждого студента была возможность не только получать знания, но и применять их на практике, реализовывать свой потенциал. Большое спасибо организаторам конкурса, особенно его координатору Светлане Вишняковой», — подчеркнула депутат Заксобрания, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

В финале конкурса, который прошёл в ДК «Прогресс», студенты показали видеопрезентации, поучаствовали в дефиле и творческом конкурсе. Перед этим прошли спортивный и интеллектуальный этапы.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

По итогам всех испытаний жюри присудило победу паре из Новосибирского государственного университета экономики и управления Тимуру Баушинову и Анастасии Дорофеевой.

«Мы всегда стараемся поддерживать начинания новосибирских студентов, особенно когда видим неподдельный интерес. На конкурс „Мистер и мисс студенчество Новосибирской области“ пришло около семи сотен болельщиков. Они поддерживали свои вузы и создавали незабываемую атмосферу. Качество номеров с каждым годом растёт, участники очень ответственно подходят к конкурсу. Уверен, что навыки, которые они приобрели, обязательно пригодятся им в карьере», — отметил депутат Молодёжного парламента Новосибирской области от «Новых людей», член жюри конкурса Андрей Шамалёв.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика