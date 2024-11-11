В Новосибирске Росприроднадзор требует почти миллиард рублей у аэропорта Толмачево

В 2021 году в ходе заседания профильной комиссии регионального Заксобрания аэропорт Толмачево был назван в ряду потенциальных источников неприятных запахов в атмосфере Новосибирска. Лидер местного отделения парии «Зеленые», депутат горсовета Игорь Украинцев, заявил, что системы сбора сточных вод аэропорта не оборудована очистными сооружениями. Якобы, неочищенные стоки сбрасывают в болото рядом с аэропортом.