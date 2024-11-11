В Новосибирске Росприроднадзор требует почти миллиард рублей у аэропорта Толмачево

Posted 11 ноября, 05:20
Published 11 ноября, 05:20
Modified 11 ноября, 05:22
Updated 11 ноября, 05:22
Иск Сибирского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования к АО «Аэропорт Толмачево» зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 8 ноября. Сумма исковых требований составляет 935 305 263 рублей.
Пока никаких подробностей о сути иска нет. Рассматривать дело будет судья Арбитражного суда Новосибирской области Наталья Галкина. Дата предварительного заседания еще не назначена.
В 2021 году в ходе заседания профильной комиссии регионального Заксобрания аэропорт Толмачево был назван в ряду потенциальных источников неприятных запахов в атмосфере Новосибирска. Лидер местного отделения парии «Зеленые», депутат горсовета Игорь Украинцев, заявил, что системы сбора сточных вод аэропорта не оборудована очистными сооружениями. Якобы, неочищенные стоки сбрасывают в болото рядом с аэропортом.
Ранее мы рассказывали о том, что налоговая инспекция намерена добиваться в Арбитражном суде банкротства одного из крупных дорожных подрядчиков региона.