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Posted 11 ноября, 01:39

Published 11 ноября, 01:39

Modified 11 ноября, 01:41

Updated 11 ноября, 01:41

Ребенок пострадал

В Новосибирске школьника на пешеходном переходе сбил автомобиль

11 ноября 2024, 01:39
Фото: ГАИ. Ребенок пострадал
В Новосибирске случилось ДТП со школьником, подробности дали в ГАИ.

Произошло все в Советском районе. По улице Российская ехала Toyota Corona. Автомобилем управляла 39-летняя женщина.

Не убедившись, что пешеходный переход свободный, она сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу по правилам дорожного движения.

В результате, школьник пострадал. Ему 10 лет. Он получил разные травмы. Пострадавшего доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбирались сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

В жутком ДТП с фурами разбились несколько водителей. Один из них лишился жизни.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Пешеход#Пешеходный переход
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