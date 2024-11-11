В Новосибирске школьника на пешеходном переходе сбил автомобиль

Posted 11 ноября, 01:39
Published 11 ноября, 01:39
Modified 11 ноября, 01:41
Updated 11 ноября, 01:41
Произошло все в Советском районе. По улице Российская ехала Toyota Corona. Автомобилем управляла 39-летняя женщина.
Не убедившись, что пешеходный переход свободный, она сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу по правилам дорожного движения.
В результате, школьник пострадал. Ему 10 лет. Он получил разные травмы. Пострадавшего доставили в больницу. В обстоятельствах аварии разбирались сотрудники ГАИ.