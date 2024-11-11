В Новосибирске соберут спецсессию горсовета для исключения депутатов-иноагентов

По данным редакции, на голосование будет вынесен только один вопрос — о лишении полномочий независимых депутатов Антона Картавина* и Светланы Каверзиной*. Весной 2024 года Минюст РФ внес их в реестр иноагентов. Как позже выяснилось в ходе судебных процессов, такое решение было принято на основании постов депутатов в соцсетях и комментариев для СМИ.