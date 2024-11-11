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Posted 11 ноября, 07:22

Published 11 ноября, 07:22

Modified 11 ноября, 07:24

Updated 11 ноября, 07:24

Для лишения депутатских полномочий необходимо провести общее голосование

В Новосибирске соберут спецсессию горсовета для исключения депутатов-иноагентов

11 ноября 2024, 07:22
Фото: atas.info. Для лишения депутатских полномочий необходимо провести общее голосование
Для лишения депутатских полномочий необходимо решение сессии, так требует федеральное закодательство.

Информация о назначении внеочередной сессии на среду, 13 ноября, опубликована на сайте Совета депутатов Новосибирска. Ни повестки дня, ни проекта решений, как это происходит обычно, на официальном ресурсе не размещено.

По данным редакции, на голосование будет вынесен только один вопрос — о лишении полномочий независимых депутатов Антона Картавина* и Светланы Каверзиной*. Весной 2024 года Минюст РФ внес их в реестр иноагентов. Как позже выяснилось в ходе судебных процессов, такое решение было принято на основании постов депутатов в соцсетях и комментариев для СМИ.

В октябре текущего года горсовет внес изменения в Устав Новосибирска, которые предполагают лишение мандата депутатов-иноагентов, если им не в течении полугода не удастся успешно оспорить этот статус.

На прошлой неделе Каверзина* и Картавин* получили письма от председателя горсовета Дмитрия Асанцева, в которых он сообщил, что адресаты писем будут лишены полномочий заочно.

Однако подобный подход противоречит положениям федерального закона о местном самоуправлении.

*) — внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
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#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Иноагенты#Лишение полномочий
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