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Posted 11 ноября, 02:59

Published 11 ноября, 02:59

Modified 11 ноября, 03:01

Updated 11 ноября, 03:01

Маршруты изменятся

В Новосибирске вновь массово поменяют маршруты общественного транспорта

11 ноября 2024, 02:59
Фото: atas.info. Маршруты изменятся

В Новосибирске намерены изменить девять маршрутов общественного транспорта

Несколько маршрутов городского транспорта могут поменять в Новосибирске, о чем информирует мэрия.

В мэрии обсуждается вопрос с изменением некоторых маршрутов, по которым работает общественный транспорт. К реализации намерены приступить в 2025 году. Это коснется автобусов, троллейбусов и трамваев.

Трамваи №2 и №8 начнут курсировать по кольцевым схемам:

Маршрут трамвая №13 станет больше: его продлят до остановки автовокзала, пишет НГС. Однако для реализации этого плана туда необходимо проложить трамвайные пути.

Еще в планах увеличить маршрут троллейбусов №8 и №13.

До новой «Сибирь-Арены» на левом берегу начнут ездить автобусы №16, 25, 45к, 88.

Тем временем в Новосибирске полностью открыли движение по Октябрьскому мосту. Переправу ремонтировали несколько лет.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Маршрут#Общественный транспорт#Проезд#Пассажиры
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