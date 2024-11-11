В Новосибирске вновь массово поменяют маршруты общественного транспорта

Posted 11 ноября, 02:59
Published 11 ноября, 02:59
Modified 11 ноября, 03:01
Updated 11 ноября, 03:01
В мэрии обсуждается вопрос с изменением некоторых маршрутов, по которым работает общественный транспорт. К реализации намерены приступить в 2025 году. Это коснется автобусов, троллейбусов и трамваев.
Трамваи №2 и №8 начнут курсировать по кольцевым схемам:
Маршрут трамвая №13 станет больше: его продлят до остановки автовокзала, пишет НГС. Однако для реализации этого плана туда необходимо проложить трамвайные пути.
Еще в планах увеличить маршрут троллейбусов №8 и №13.
До новой «Сибирь-Арены» на левом берегу начнут ездить автобусы №16, 25, 45к, 88.
Тем временем в Новосибирске полностью открыли движение по Октябрьскому мосту. Переправу ремонтировали несколько лет.