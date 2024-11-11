В Новосибирске водители отмечают «День жестянщика» массовыми ДТП

В Октябрьском районе, на улице Кирова, в аварию попал автомобиль скорой помощи. Подробностей в ГАИ пока не раскрывали, но очевидцы сообщали о том, что к месту ДТП приехали еще несколько медицинских спецмашин, одна из с реанимационной бригадой.