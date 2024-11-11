В Новосибирске водители отмечают «День жестянщика» массовыми ДТП

Posted 11 ноября, 06:33
Published 11 ноября, 06:33
Modified 11 ноября, 06:35
Updated 11 ноября, 06:35
Понедельник, 11 ноября, стал тяжелым днем для новосибирских автомобилистов. Из-за мокрого снега с дождем, который шел всю ночь, дороги обледенели. Город встал в огромных заторах, дополнительной помехой движению стали многочисленные ДТП.
Первые тревожный звонок прозвучал еще накануне вечером. На трассе «Иртыш» в Чулымском районе на обледеневшей дороге столкнулись две фуры. Водитель одной из них погиб. Как со стороны Новосибирска, так и со стороны Омска на дороге образовались многокилометровые пробки.
Рано утром в Ленинском районе Новосибирска, на перекрестке улиц Троллейная и 9-й гвардейской дивизии произошло массовое ДТП, в котором повреждены несколько автомобилей. На фактор скользкого дорожного покрытия наложились еще и неработающие светофоры.
В Октябрьском районе, на улице Кирова, в аварию попал автомобиль скорой помощи. Подробностей в ГАИ пока не раскрывали, но очевидцы сообщали о том, что к месту ДТП приехали еще несколько медицинских спецмашин, одна из с реанимационной бригадой.
В Советском районе, около ТЦ «Балтийский» водитель старого седана решил зайти в поворот на парковку методом управляемого заноса. Но, похоже, для выполнения такого маневра опыта у него было недостаточно. Горе-дрифтер повредил припаркованные машины и скрылся с места аварии.
Многие водители благоразумно решили сегодня не садиться за руль. Этим воспользовались таксисты, которые резко повысили свои расценки. Стоимость поездок, сообщают новосибирцы, поднялась примерно на треть.
Судя по информации геолокационных систем, днем интенсивность дорожных заторов в Новосибирске упала до 5 балов, на разных улицах фиксируются мелкие ДТП.