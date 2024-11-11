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Posted 11 ноября, 13:18

Published 11 ноября, 13:18

Modified 11 ноября, 13:20

Updated 11 ноября, 13:20

В Новосибирском районе пенсионер в ссоре зарезал пасынка-инвалида

В Новосибирском районе пенсионер при ссоре лишил жизни пасынка-инвалида

11 ноября 2024, 13:18
Фото: atas.info. В Новосибирском районе пенсионер в ссоре зарезал пасынка-инвалида
80-летний местный житель нанес смертельные удары ножом пасынку в разгар ссоры. О происшествии сообщает СУ СК Новосибирской области.

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в поселке Колывань. Между 49-летним мужчиной, который имел психические отклонения, и его 80-летним отчимом произошла крупная ссора, которая стала причиной трагедии.

В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что обвиняемый пенсионер ударил мужчину ножом около двух раз в область груди и предплечья. Мужчина скончался на месте. После того, как пенсионер осознал произошедшее, он вызвал скорую помощь и полицию.

Дело направлено на рассмотрение в судебном порядке. Ввиду возраста обвиняемого, ему могут назначить наказание в виде лишения свободы менее чем на 7 лет.

Ранее сообщалось о пенсионерке, зарезавшей подругу в Куйбышеве.

25 ударов ножом — в Куйбышеве осудили пенсионерку за убийство знакомой
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