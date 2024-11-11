В Новосибирском районе пенсионер при ссоре лишил жизни пасынка-инвалида

Posted 11 ноября, 13:18
Published 11 ноября, 13:18
Modified 11 ноября, 13:20
Updated 11 ноября, 13:20
Происшествие случилось в ноябре прошлого года в поселке Колывань. Между 49-летним мужчиной, который имел психические отклонения, и его 80-летним отчимом произошла крупная ссора, которая стала причиной трагедии.
В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что обвиняемый пенсионер ударил мужчину ножом около двух раз в область груди и предплечья. Мужчина скончался на месте. После того, как пенсионер осознал произошедшее, он вызвал скорую помощь и полицию.
Дело направлено на рассмотрение в судебном порядке. Ввиду возраста обвиняемого, ему могут назначить наказание в виде лишения свободы менее чем на 7 лет.
Ранее сообщалось о пенсионерке, зарезавшей подругу в Куйбышеве.