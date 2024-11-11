В Новосибирском районе пенсионер при ссоре лишил жизни пасынка-инвалида

В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что обвиняемый пенсионер ударил мужчину ножом около двух раз в область груди и предплечья. Мужчина скончался на месте. После того, как пенсионер осознал произошедшее, он вызвал скорую помощь и полицию.