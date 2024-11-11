В Новосибирской области два грузовика и легковушка попали в смертельное ДТП

Posted 11 ноября, 01:26
Published 11 ноября, 01:26
Modified 11 ноября, 01:28
Updated 11 ноября, 01:28
Все произошло в Чулымском районе вечером 10 ноября. Грузовик ехал по трассе в направлении Омска. В один момент он выехал на соседнюю полосу, предназначенную для встречного движения.
Затем грузовик врезался в КамАЗ и легковой автомобиль Lifan X60. ДТП было такой силы, что водитель первой машины погиб. Это был 43-летний мужчина. Различные травмы получил и водитель КамАЗа — ему 60 лет. Автомобилист на легковушке не пострадал.
На месте разбирались сотрудники ГАИ. Проезд оказался заблокирован из-за ДТП, поэтому там организовали реверсивное движение.