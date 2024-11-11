В Новосибирской области два грузовика и легковушка попали в смертельное ДТП

Затем грузовик врезался в КамАЗ и легковой автомобиль Lifan X60. ДТП было такой силы, что водитель первой машины погиб. Это был 43-летний мужчина. Различные травмы получил и водитель КамАЗа — ему 60 лет. Автомобилист на легковушке не пострадал.