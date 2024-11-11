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Posted 11 ноября, 01:26

Published 11 ноября, 01:26

Modified 11 ноября, 01:28

Updated 11 ноября, 01:28

Был погибший

В Новосибирской области два грузовика и легковушка попали в смертельное ДТП

11 ноября 2024, 01:26
Фото: 1MI. Был погибший
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новосибирской области, сообщили в ГАИ.

Все произошло в Чулымском районе вечером 10 ноября. Грузовик ехал по трассе в направлении Омска. В один момент он выехал на соседнюю полосу, предназначенную для встречного движения.

Затем грузовик врезался в КамАЗ и легковой автомобиль Lifan X60. ДТП было такой силы, что водитель первой машины погиб. Это был 43-летний мужчина. Различные травмы получил и водитель КамАЗа — ему 60 лет. Автомобилист на легковушке не пострадал.

На месте разбирались сотрудники ГАИ. Проезд оказался заблокирован из-за ДТП, поэтому там организовали реверсивное движение.

Фото: ГАИ

В Тогучинском районе водитель перевернулся с трассы и погиб.

Массовое ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске
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