В Новосибирской области пенсионер провалился под лед и утонул

Posted 11 ноября, 05:43
Published 11 ноября, 05:43
Modified 11 ноября, 05:45
Updated 11 ноября, 05:45
Все произошло 9 ноября. На лед реки Карасук вышел 66-летний мужчина. Он провалился в воду, так как лед был совсем слабый.
К месту происшествия подошел его знакомый, увидев машину соседа. Он позвонил в полицию. Тело погибшего достали. Теперь все обстоятельства выясняются следователями.
Спасатели напоминают, что выходить на воду в период ледостава — категорически запрещено. Лед еще тонкий и избежать случаев ЧП просто невозможно.
Утром 11 ноября новосибирцы нашли тело другого мужчины. Он чинил свою машину и в один момент почувствовал себя плохо. Человек скончался прямо на улице. Летом в регионе утонуло 36 человек. Среди них было 11 детей.