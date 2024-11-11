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Posted 11 ноября, 05:43

Published 11 ноября, 05:43

Modified 11 ноября, 05:45

Updated 11 ноября, 05:45

Лед слабый

В Новосибирской области пенсионер провалился под лед и утонул

11 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI. Лед слабый
В Новосибирской области мужчина погиб, выйдя на лед: подробности дали в МЧС.

Все произошло 9 ноября. На лед реки Карасук вышел 66-летний мужчина. Он провалился в воду, так как лед был совсем слабый.

К месту происшествия подошел его знакомый, увидев машину соседа. Он позвонил в полицию. Тело погибшего достали. Теперь все обстоятельства выясняются следователями.

Спасатели напоминают, что выходить на воду в период ледостава — категорически запрещено. Лед еще тонкий и избежать случаев ЧП просто невозможно.

Утром 11 ноября новосибирцы нашли тело другого мужчины. Он чинил свою машину и в один момент почувствовал себя плохо. Человек скончался прямо на улице. Летом в регионе утонуло 36 человек. Среди них было 11 детей.

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