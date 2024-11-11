За долгое рассмотрение обращений наказали главу сельсовета

Posted 11 ноября, 12:25
Published 11 ноября, 12:25
Modified 11 ноября, 12:27
Updated 11 ноября, 12:27
Прокуратура проверила, как проходит рассмотрение обращений местных жителей в сельсовете. Ведомство усмотрело серьезные нарушения в процедуре рассмотрения поданных документов, за что глава муниципального учреждения понес ответственность.
Как оказалось, большая часть обращений рассматривалась позже положенного срока. Одно из них направили в другой орган, не уведомив об этом. Еще одно обращение осталось без ответа вовсе. Прокуратура приняла меры в отношении главы сельского совета — были составлены административные материалы по статье о нарушении порядка рассмотрений обращений граждан.
Теперь глава сельсовета заплатит штраф в пять тысяч рублей по решению суда.