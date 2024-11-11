За долгое рассмотрение обращений наказали главу сельсовета

Как оказалось, большая часть обращений рассматривалась позже положенного срока. Одно из них направили в другой орган, не уведомив об этом. Еще одно обращение осталось без ответа вовсе. Прокуратура приняла меры в отношении главы сельского совета — были составлены административные материалы по статье о нарушении порядка рассмотрений обращений граждан.