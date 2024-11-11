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Posted 11 ноября, 12:25

Published 11 ноября, 12:25

Modified 11 ноября, 12:27

Updated 11 ноября, 12:27

Штраф за работу с обращениями получил глава сельсовета в Новосибирской области

За долгое рассмотрение обращений наказали главу сельсовета

11 ноября 2024, 12:25
Фото: atas.info. Штраф за работу с обращениями получил глава сельсовета в Новосибирской области

Штраф за работу с обращениями получил глава сельсовета в Новосибирской области

Прокуратура назначила штраф главе сельского совета за игнорирование обращений граждан.

Прокуратура проверила, как проходит рассмотрение обращений местных жителей в сельсовете. Ведомство усмотрело серьезные нарушения в процедуре рассмотрения поданных документов, за что глава муниципального учреждения понес ответственность.

Как оказалось, большая часть обращений рассматривалась позже положенного срока. Одно из них направили в другой орган, не уведомив об этом. Еще одно обращение осталось без ответа вовсе. Прокуратура приняла меры в отношении главы сельского совета — были составлены административные материалы по статье о нарушении порядка рассмотрений обращений граждан.

Теперь глава сельсовета заплатит штраф в пять тысяч рублей по решению суда.

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