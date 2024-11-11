Жителей Новосибирска предупредили о морозах до -45 в ноябре — правда или вымысел

Posted 11 ноября, 03:50
Published 11 ноября, 03:50
Modified 11 ноября, 04:40
Updated 11 ноября, 04:40
Сибирякам рассказали о морозе до -45 в конце ноября. Так написали местные СМИ, ссылаясь на якобы данные синоптиков. Однако на деле погодные сервисы говорят об обратном. Никаких аномалий в последнем месяце осени не будет.
Как показывал прогноз предыдущих лет, в 2023 году в первые дни декабря стало холодно до -40. А в 2022 году пришли морозы до -29. Однако в 2024 году такой температуры не ожидается.
По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 30 ноября на 1 декабря резко похолодает с 0 до -19. Такая погода продержится ровно день, а затем потеплеет до -12.
Сервис world-weather свидетельствует о том, что температура в конце ноября опустится до -12 ночью. 1 декабря может похолодать до -15.
Сайт gismeteo показывает, что и ноябрь и начало декабря станут теплыми с температурой до -6.