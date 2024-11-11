atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 03:50

Published 11 ноября, 03:50

Modified 11 ноября, 04:40

Updated 11 ноября, 04:40

Морозов не ожидается

Жителей Новосибирска предупредили о морозах до -45 в ноябре — правда или вымысел

11 ноября 2024, 03:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Морозов не ожидается

В Новосибирске опровергнута информация о морозе в -45 в ноябре

В Новосибирской области пугают аномальными морозами: смотрим, что говорят погодные сервисы.

Сибирякам рассказали о морозе до -45 в конце ноября. Так написали местные СМИ, ссылаясь на якобы данные синоптиков. Однако на деле погодные сервисы говорят об обратном. Никаких аномалий в последнем месяце осени не будет.

Как показывал прогноз предыдущих лет, в 2023 году в первые дни декабря стало холодно до -40. А в 2022 году пришли морозы до -29. Однако в 2024 году такой температуры не ожидается.

По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 30 ноября на 1 декабря резко похолодает с 0 до -19. Такая погода продержится ровно день, а затем потеплеет до -12.

Фото: yandex.ru

Сервис world-weather свидетельствует о том, что температура в конце ноября опустится до -12 ночью. 1 декабря может похолодать до -15.

Фото: world-weather

Сайт gismeteo показывает, что и ноябрь и начало декабря станут теплыми с температурой до -6.

Фото: gismeteo

Были дни, когда в регионе холодало до -50. Такие рекорды зафиксировали в 20-м веке.

Какой будет погода в Новосибирске на Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Скандальный актер Кологривый стал ведущим Comedy ClubОдаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоуСемья из Новосибирска перевоспитала избалованную мажорку в шоу «Чадо из ада»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Температура#Мороз#Холод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика