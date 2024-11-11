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Posted 11 ноября, 11:24

Published 11 ноября, 11:24

Modified 11 ноября, 11:26

Updated 11 ноября, 11:26

Жительница Самары закопала клад на могиле брата

11 ноября 2024, 11:24
Женщина нашла в поезде забытую мужскую сумку, в которой оказалось 330 тысяч рублей. Эти средства она присвоила и решила спрятать. «Клад» она закопала у могилы своего брата.

Однако это не помогло. Правоохранители вычислили горожанку и задержали. Суд признал ее виновной по статье «Кража» и назначил ей наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей, пишет sovainfo.ru.

Исполнять судебное решение она не спешила. Судебные приставы разъяснили даме, что в случае неуплаты долга ей могут сменить наказание на более суровое, вплоть до ограничения свободы. В тот же день задолженность была полностью погашена.

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