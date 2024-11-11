Жительница Самары закопала клад на могиле брата

Posted 11 ноября, 11:24
Published 11 ноября, 11:24
Modified 11 ноября, 11:26
Updated 11 ноября, 11:26
Однако это не помогло. Правоохранители вычислили горожанку и задержали. Суд признал ее виновной по статье «Кража» и назначил ей наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей, пишет sovainfo.ru.
Исполнять судебное решение она не спешила. Судебные приставы разъяснили даме, что в случае неуплаты долга ей могут сменить наказание на более суровое, вплоть до ограничения свободы. В тот же день задолженность была полностью погашена.