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Posted 12 ноября, 03:14

Published 12 ноября, 03:14

Modified 12 ноября, 03:16

Updated 12 ноября, 03:16

Ребенок погиб

4-летний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области

12 ноября 2024, 03:14
Фото: 1MI. Ребенок погиб
В Новосибирской области ребенок не выжил во время пожара в доме, подробности дали в МЧС.

ЧП произошло в Чулыме 11 ноября. В тот вечер загорелся двухквартирный частный дом. В квартире был отец с двумя детьми. Когда случился пожар, мужчина выбрался из дома самостоятельно.

Трехлетнего ребенка спасли полицейские, вытащив из жилища через окно. Мальчика срочно доставили в больницу, он в реанимации. Второго ребенка, которому четыре года, спасти не удалось. Несовершеннолетний спрятался за шкаф, сильно испугавшись.

Общая площадь пожара достигал 128 квадратов. На месте работают психологи МЧС. Все причины чрезвычайного происшествия установят дознаватели.

В этот же день в Новосибирске вспыхнуло общежитие. Людей спасали по автолестнице. Есть пострадавший.

В Новосибирске случилось 39 пожаров за неделю
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