4-летний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области

Трехлетнего ребенка спасли полицейские, вытащив из жилища через окно. Мальчика срочно доставили в больницу, он в реанимации. Второго ребенка, которому четыре года, спасти не удалось. Несовершеннолетний спрятался за шкаф, сильно испугавшись.