Адвокат Некрасов не нашел оснований для отправки педиатра Буяновой в колонию

Собеседник издания не понимает, на каких основаниях Буянова сейчас находится в СИЗО и должна будет отправиться в колонию. Исходя из информации в СМИ, обвинение построено на показаниях пострадавшей стороны. Адвокат отметил, что для вынесения приговора этого недостаточно. Нужны реальные свидетели, способные подтвердить, что слышали данные слова из уст педиатра в тот момент. Также, по словам Некрасова, необходимо продемонстрировать аудиозапись данного разговора. Эксперт подчеркнул, что, если данные элементы отсутствуют в деле, то оснований для привлечения медика к ответственности нет.