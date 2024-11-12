Адвокат Некрасов не нашел оснований для отправки педиатра Буяновой в колонию

Posted 12 ноября, 08:32
Published 12 ноября, 08:32
Modified 12 ноября, 08:34
Updated 12 ноября, 08:34
Адвокат Андрей Некрасов в беседе с «Ридусом» прокомментировал дело московского врача-педиатра Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Эксперт отметил, что оснований для отправки женщины в колонию он не видит.
Дело против Надежды Буяновой было возбуждено после жалобы матери мальчика, который был у врача на приеме. Женщина утверждает, что Буянова назвала отца ребенка, погибшего на СВО, «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Обвинение требует вынести Буяновой наказание в виде шести лет лишения свободы. С апреля Буянова находится в СИЗО.
Собеседник издания не понимает, на каких основаниях Буянова сейчас находится в СИЗО и должна будет отправиться в колонию. Исходя из информации в СМИ, обвинение построено на показаниях пострадавшей стороны. Адвокат отметил, что для вынесения приговора этого недостаточно. Нужны реальные свидетели, способные подтвердить, что слышали данные слова из уст педиатра в тот момент. Также, по словам Некрасова, необходимо продемонстрировать аудиозапись данного разговора. Эксперт подчеркнул, что, если данные элементы отсутствуют в деле, то оснований для привлечения медика к ответственности нет.