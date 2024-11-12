Блогер с тигром в машине оказался не так прост — что с ним не так

Теперь хозяин экзотического питомца попал в поле зрения правоохранительных органов. Жалобу на него подала бывшая супруга. Женщина уверена в том, что на видео именно ее бывший муж, который ранее уже привлекался к ответственности за причинение вреда животным. Пензенская прокуратура подтвердила получение заявления. Сообщается также, что ранее мужчина владел частным зоопарком.