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Posted 12 ноября, 14:29

Published 12 ноября, 14:29

Modified 12 ноября, 14:31

Updated 12 ноября, 14:31

В прокуратуру поступила жалоба на новосибирца, перевозившего тигра в коробке

Блогер с тигром в машине оказался не так прост — что с ним не так

12 ноября 2024, 14:29
Фото: atas.info. В прокуратуру поступила жалоба на новосибирца, перевозившего тигра в коробке

Блогер с тигром в Новосибирске ранее уже привлекался за жестокость к животным

В прокуратуру пожаловалась бывшая супруга мужчины, который завел тигра. Ранее он уже привлекался к ответственности за причинение вреда животным.

Об инциденте в Центральном районе Новосибирска сообщалось ранее. На камеры попал мужчина, который перевозил тигра в коробке. На видео запечатлелось, как мужчина с силой вытаскивает животное и ведет в подъезд жилого дома на улице Гоголя 12.

Видео: atas.info. В прокуратуру поступила жалоба на новосибирца, перевозившего тигра в коробке

Теперь хозяин экзотического питомца попал в поле зрения правоохранительных органов. Жалобу на него подала бывшая супруга. Женщина уверена в том, что на видео именно ее бывший муж, который ранее уже привлекался к ответственности за причинение вреда животным. Пензенская прокуратура подтвердила получение заявления. Сообщается также, что ранее мужчина владел частным зоопарком.

После распространения видео в социальных сетях, мужчина заявил, что является сотрудником зоопарка и перевозит животное в Пензу, что оказалось ложью.

Тигр поселился в многоквартирном доме в Новосибирске
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Видео#Прокуратура
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