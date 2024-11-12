Блогер с тигром в машине оказался не так прост — что с ним не так

Posted 12 ноября, 14:29
Published 12 ноября, 14:29
Modified 12 ноября, 14:31
Updated 12 ноября, 14:31
Об инциденте в Центральном районе Новосибирска сообщалось ранее. На камеры попал мужчина, который перевозил тигра в коробке. На видео запечатлелось, как мужчина с силой вытаскивает животное и ведет в подъезд жилого дома на улице Гоголя 12.
Теперь хозяин экзотического питомца попал в поле зрения правоохранительных органов. Жалобу на него подала бывшая супруга. Женщина уверена в том, что на видео именно ее бывший муж, который ранее уже привлекался к ответственности за причинение вреда животным. Пензенская прокуратура подтвердила получение заявления. Сообщается также, что ранее мужчина владел частным зоопарком.
После распространения видео в социальных сетях, мужчина заявил, что является сотрудником зоопарка и перевозит животное в Пензу, что оказалось ложью.