День матери 2024: когда празднуют и что подарить

Posted 12 ноября, 02:50
Published 12 ноября, 02:50
Modified 12 ноября, 02:52
Updated 12 ноября, 02:52
День матери — сравнительно новый праздник. Особый день, как еще один повод поблагодарить первого в жизни человека, появился в России в 1993 году, а первым регионом, отпраздновавшим его, стала Якутия. В 1998 году по указу Бориса Ельцина праздник был закреплен официально. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году День матери будет праздноваться на 24 ноября.
День матери отмечается во многих странах, и в каждой культуре существуют собственные традиции. Так, например, в Соединенных Штатах и в Австралии в этот день к одежде прикрепляют цветок гвоздики, символизирующий благодарность. При этом яркие бутоны символизируют любовь и радость, а белые — благодарность и память о матери, если она ушла из жизни. В Великобритании пекут особый марципановый пирог, рецепт которого уникален в каждой семье. Японцы в этот день предпочитают брать выходной, чтобы навестить родных. Однако традиции каждой страны объединены общим смыслом — подчеркнуть значимость материнства в обществе и поблагодарить любимого человека за подаренную жизнь и тепло натруженных рук.
В России в этот праздник дети готовят творческие концерты и рисуют открытки для мам, взрослые вырывают из нагруженного графика время, чтобы навестить пожилых родителей. На случай, если вы еще не придумали презент, который бы показал ваше трепетное внимание, собрали для вас несколько идей.
Главным символом праздника традиционно считаются незабудки — по славянским поверьям считается, что именно эти цветы напоминают о значимом человеке, поэтому их говорящее название отнюдь не случайно. Еще одним символом праздника считается плюшевый мишка с голубой незабудкой в лапах. Открытки с умилительным изображением и словами благодарности можно отправить по почте, если нет возможности увидеться с родными.
Цветы — это практически универсальный подарок, выражающий внимание, уважение и восхищение, который придется по душе каждой женщине. Однако здесь важно учитывать индивидуальные предпочтения той, кому предназначен букет: вспомните вкусы любимого человека и проявите фантазию, используя разнообразные сочетания из незабудок, ромашек, роз, хризантем.
Мама ассоциируется прежде всего с домашним очагом. Почему бы не подарить ей что-то, что добавит уюта и стиля в интерьер, или удобства для повседневного использования? Может быть, мама склонна мерзнуть? Тогда отличным подарком станет мягкий плед или красивые носки, новая пижама. Если мама любит готовить, можно подарить что-то и для кухни: например, новую дорогую сковороду с хорошим покрытием. Другие уютные подарки: кружка, статуэтка, ароматические свечи, аксессуары для питомца.
Если у мамы есть увлечения, поддержите их, подарив сертификат на мастер-класс или что-то полезное для ее хобби: пряжу, набор для рукоделия, краски, картину по номерам и т. п. А если не знаете, что именно, отличным выбором станет сертификат в магазин с товарами соответствующей тематики.
Если вы точно знаете, какую косметику предпочитает ваша мама, подарите ей хорошие средства для ухода за кожей, волосами и т. п. Отличным вариантом также станет ее любимый парфюм, или набор для вечернего релакса: бомбочки для ванны, маска для лица, крем или масло с приятным ароматом и текстурой.
Любимые лакомства никого не оставят равнодушными. К тому же, это отличный способ продемонстрировать, что вы помните предпочтения любимого человека. Вовсе необязательно ограничиваться только конфетами и сладостями, ведь все зависит от вкуса вашей мамы: можно подарить хороший чай или кофе, фрукты, которые она сама себе не купит. А если вы любите готовить, испеките собственный пирог вместо покупного, или пригласите родителей на ужин — это будет крайне приятным знаком внимания.
При выборе подарка важно помнить о предпочтениях того, кому он предназначается. Если мама не любит букеты или косметические средства вызывают раздражение на коже, лучше отказаться от традиционных вариантов подарка. Яркая декоративная косметика, если она не относится к числу любимых брендов и была куплена по совету консультантов — вряд ли ею когда-нибудь воспользуются. То же касается сертификатов и абонементов: дарите их только в том случае, если они не будут пылиться на полке в дальнейшем.
Не стоит перебарщивать с неожиданностью и дарить, например, домашнее животное, о котором не просили или годовой абонемент в фитнесс-зал, если получательница не особенно увлекается спортом.
И все же самое главное в этот день — искреннее проявление внимания и заботы, которое не всегда выражается материально. Лучшим подарком для любой мамы в этот день станет почувствовать себя любимой, поэтому постарайтесь навестить ее, в крайнем случае — позвонить и поздравить от всего сердца!