День матери 2024: когда празднуют и что подарить

День матери отмечается во многих странах, и в каждой культуре существуют собственные традиции. Так, например, в Соединенных Штатах и в Австралии в этот день к одежде прикрепляют цветок гвоздики, символизирующий благодарность. При этом яркие бутоны символизируют любовь и радость, а белые — благодарность и память о матери, если она ушла из жизни. В Великобритании пекут особый марципановый пирог, рецепт которого уникален в каждой семье. Японцы в этот день предпочитают брать выходной, чтобы навестить родных. Однако традиции каждой страны объединены общим смыслом — подчеркнуть значимость материнства в обществе и поблагодарить любимого человека за подаренную жизнь и тепло натруженных рук.