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Posted 12 ноября, 03:24

Published 12 ноября, 03:24

Modified 12 ноября, 03:26

Updated 12 ноября, 03:26

Лавочки на улице Ленина

Десятки «гробов» появились на улице Ленина — что происходит в Новосибирске

12 ноября 2024, 03:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Лавочки на улице Ленина

Жители Новосибирска возмутились лавочкам в форме гробов на улице Ленина

В Новосибирске начали подготовку к новогодним мероприятиям. 10 ноября для автомобилей перекрыли центральную улицу Ленина, а по всей длине разместили лавочки в форме гробов.

В этом году украшение города вновь сопровождается размещением десятков лавочек, которые вызвали неоднозначные отклики горожан еще в прошлом году. Основной причиной недовольства стал их мрачный дизайн, напоминающий местным жителям не праздничные украшения, а, по их словам, «гробовую» эстетику.

«Уже давно пора отказаться от этих безвкусных лавок. Если и не гробы, то просто бетонные блоки, которые должны были использовать как ограждение для улицы», — высказалась одна из читательниц Atas.Info, Елена Колесникова.

Многие жители поддерживают это мнение, указывая на странный выбор формы лавочек, которые не сочетаются с праздничным настроением.

Монтаж украшений на улице ЛенинаМонтаж украшений на улице Ленина
Монтаж украшений на улице ЛенинаМонтаж украшений на улице Ленина
Монтаж украшений на улице ЛенинаМонтаж украшений на улице Ленина
Монтаж украшений на улице Ленина. Фото: Алина Гурицкая. atas.info
«Как можно выбирать такой стиль для новогоднего украшения? Сочетание с „могильными“ оградками вокруг выглядит печально и совсем не празднично», — считает местная жительница Ольга Мартынова.

По мнению большинства опрошенных, на центральной улице города следовало бы разместить что-то более яркое и современное. Декор улицы Ленина частично был скопирован с прогулочных улиц в Москве. Однако там подобных скамеек нет. А для крепежа гирлянд использую не черные столбы, торчащие из этих лавочек, а фасады зданий.

Монтаж арки на улице ЛенинаМонтаж арки на улице Ленина
Монтаж арки на улице ЛенинаМонтаж арки на улице Ленина
Монтаж арки на улице Ленина. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Некоторые горожане высказали мнение о том, что обстановка могла бы быть не такой мрачной, если бы к этим лавкам добавили красочные украшения, маскирующие их.

«Новогоднее украшение должно радовать людей, а не угнетать. Эти лавочки, к сожалению, выглядят, как весь наш город — такие же серые и неказистые», — говорит студентка Ирина Власова.

Отметим, что новосибирцы уже третий год подряд выражают недовольство декором улицы Ленина. Многие полагают, что пора пересмотреть подход к оформлению улиц города к Новому году и привлекать профессионалов в области дизайна.

Стало известно, когда в Новосибирске включат новогоднюю иллюминацию
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Критика#Новый год#Улица Ленина#Дизайн
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