Десятки «гробов» появились на улице Ленина — что происходит в Новосибирске

Posted 12 ноября, 03:24
Published 12 ноября, 03:24
Modified 12 ноября, 03:26
Updated 12 ноября, 03:26
В этом году украшение города вновь сопровождается размещением десятков лавочек, которые вызвали неоднозначные отклики горожан еще в прошлом году. Основной причиной недовольства стал их мрачный дизайн, напоминающий местным жителям не праздничные украшения, а, по их словам, «гробовую» эстетику.
«Уже давно пора отказаться от этих безвкусных лавок. Если и не гробы, то просто бетонные блоки, которые должны были использовать как ограждение для улицы», — высказалась одна из читательниц Atas.Info, Елена Колесникова.
Многие жители поддерживают это мнение, указывая на странный выбор формы лавочек, которые не сочетаются с праздничным настроением.
«Как можно выбирать такой стиль для новогоднего украшения? Сочетание с „могильными“ оградками вокруг выглядит печально и совсем не празднично», — считает местная жительница Ольга Мартынова.
По мнению большинства опрошенных, на центральной улице города следовало бы разместить что-то более яркое и современное. Декор улицы Ленина частично был скопирован с прогулочных улиц в Москве. Однако там подобных скамеек нет. А для крепежа гирлянд использую не черные столбы, торчащие из этих лавочек, а фасады зданий.
Некоторые горожане высказали мнение о том, что обстановка могла бы быть не такой мрачной, если бы к этим лавкам добавили красочные украшения, маскирующие их.
«Новогоднее украшение должно радовать людей, а не угнетать. Эти лавочки, к сожалению, выглядят, как весь наш город — такие же серые и неказистые», — говорит студентка Ирина Власова.
Отметим, что новосибирцы уже третий год подряд выражают недовольство декором улицы Ленина. Многие полагают, что пора пересмотреть подход к оформлению улиц города к Новому году и привлекать профессионалов в области дизайна.