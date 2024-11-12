Десятки «гробов» появились на улице Ленина — что происходит в Новосибирске

По мнению большинства опрошенных, на центральной улице города следовало бы разместить что-то более яркое и современное. Декор улицы Ленина частично был скопирован с прогулочных улиц в Москве. Однако там подобных скамеек нет. А для крепежа гирлянд использую не черные столбы, торчащие из этих лавочек, а фасады зданий.