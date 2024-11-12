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Posted 12 ноября, 04:55

Published 12 ноября, 04:55

Modified 12 ноября, 04:57

Updated 12 ноября, 04:57

В ближайшие годы необходимо заменить все составы новосибирской подземки

Дополнительный состав метро купят власти Новосибирска

12 ноября 2024, 04:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В ближайшие годы необходимо заменить все составы новосибирской подземки
Деньги на вагоны удалось получить за счет экономии при плановой закупке других составов, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В дополнение к четырем запланированным новым составам поездов метрополитена город купит пятый. В ходе конкурсных закупок удалось снизить стоимость техники. Сэкономленных средств хватит на покупку дополнительного подвижного состава для подземки, сообщил во вторник, 12 ноября мэр Новосибирска в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

Вагоны купят напрямую у производителя, вся необходимая документация уже подготовлена, соответствующая заявка отправлена в Минпромторг, добавил начальник городского управления автодорог Валерий Жарков.

Поставка всех запланированных ранее составов должна быть завершена до конца первого квартала 2026 года.

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