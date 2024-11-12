Дополнительный состав метро купят власти Новосибирска

В дополнение к четырем запланированным новым составам поездов метрополитена город купит пятый. В ходе конкурсных закупок удалось снизить стоимость техники. Сэкономленных средств хватит на покупку дополнительного подвижного состава для подземки, сообщил во вторник, 12 ноября мэр Новосибирска в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.