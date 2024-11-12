Дополнительный состав метро купят власти Новосибирска

Posted 12 ноября, 04:55
Published 12 ноября, 04:55
Modified 12 ноября, 04:57
Updated 12 ноября, 04:57
В дополнение к четырем запланированным новым составам поездов метрополитена город купит пятый. В ходе конкурсных закупок удалось снизить стоимость техники. Сэкономленных средств хватит на покупку дополнительного подвижного состава для подземки, сообщил во вторник, 12 ноября мэр Новосибирска в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
Вагоны купят напрямую у производителя, вся необходимая документация уже подготовлена, соответствующая заявка отправлена в Минпромторг, добавил начальник городского управления автодорог Валерий Жарков.
Поставка всех запланированных ранее составов должна быть завершена до конца первого квартала 2026 года.