Экс-жена Прилучного пообещала навести порчу

Агата поразила фанатов резкостью своего высказывания, которое тем не менее демонстрирует сильнейшую обиду женщины на бывшего супруга: «вот чтобы прям *исчез навсегда* человек». В свое оправдание актриса сказала, что наведение порчи осталось у нее только в мыслях, на деле же она ничего не предпринимала.