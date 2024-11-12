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Posted 12 ноября, 02:36

Published 12 ноября, 02:36

Modified 12 ноября, 02:38

Updated 12 ноября, 02:38

Экс-жена Прилучного пообещала навести смертельную порчу

Экс-жена Прилучного пообещала навести порчу

12 ноября 2024, 02:36
Фото: atas.info. Экс-жена Прилучного пообещала навести смертельную порчу

Экс-жена новосибирского актера Прилучного пообещала навести порчу

Муцениеце призналась в желании навести порчу. Имя обидчика не уточняется, однако фанаты догадываются, о ком идет речь.

Актриса Агата Муцениеце заявила, что верит в потусторонние силы, причем сама она неоднократно обращалась к гадалкам и экстрасенсам. В недавнем интервью Владу Череватому на шоу «Без масок» Муцениеце призналась, что у нее было острое желание навести порчу на некого мужчину из близкого окружения.

Агата поразила фанатов резкостью своего высказывания, которое тем не менее демонстрирует сильнейшую обиду женщины на бывшего супруга: «вот чтобы прям *исчез навсегда* человек». В свое оправдание актриса сказала, что наведение порчи осталось у нее только в мыслях, на деле же она ничего не предпринимала.

Напомним, скандал между бывшими супругами обострился из-за детей. Прилучный добивался того, чтобы Тимофей и Мия жили с ним и его семьей. По решению суда мальчик должен был остаться с матерью, однако Тимофей продолжает жить с отцом. Конфликт обостряет вмешательство матери Прилучного.

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