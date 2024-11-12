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Posted 12 ноября, 02:36

Published 12 ноября, 02:36

Modified 12 ноября, 02:38

Updated 12 ноября, 02:38

О пострадавших ничего неизвестно

Фура смялась от удара об стоб после ДТП в Новосибирске

12 ноября 2024, 02:36
Фото: 1MI. О пострадавших ничего неизвестно
В Новосибирске произошло ДТП с участием фуры: подробности дали очевидцы в соцсетях.

Случилось все в Заельцовском районе ночью 12 ноября. Около трех часов столкнулись два грузовых автомобиля. Произошло это на перекрестке улиц Краузе и Кедровой. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

Как говорят очевидцы, фура после столкновения с автомобилем разбила столб. Судя по фото, повреждения серьезные. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент проезд затруднен во все направления.

Новосибирцы жалуются, что сотрудники ГАИ не приезжали на место аварии всю ночь. Многие горожане опоздали на работу из-за пробки. Тем временем одного пьяного водителя лишили прав и отправили в колонию: также у него забрали автомобиль.

Фото: АСТ-54
Стали известны жуткие подробности ДТП со скорой в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пробки#ДТП#Авария
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