Фура смялась от удара об стоб после ДТП в Новосибирске

Posted 12 ноября, 02:36
Published 12 ноября, 02:36
Modified 12 ноября, 02:38
Updated 12 ноября, 02:38
Случилось все в Заельцовском районе ночью 12 ноября. Около трех часов столкнулись два грузовых автомобиля. Произошло это на перекрестке улиц Краузе и Кедровой. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.
Как говорят очевидцы, фура после столкновения с автомобилем разбила столб. Судя по фото, повреждения серьезные. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент проезд затруднен во все направления.
Новосибирцы жалуются, что сотрудники ГАИ не приезжали на место аварии всю ночь. Многие горожане опоздали на работу из-за пробки. Тем временем одного пьяного водителя лишили прав и отправили в колонию: также у него забрали автомобиль.