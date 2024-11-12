atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 04:44

Published 12 ноября, 04:44

Modified 12 ноября, 04:46

Updated 12 ноября, 04:46

Больше всего таких мест в Левобережье

«Город разрыт» — в Новосибирске коммунальные ямы останутся на всю зиму

12 ноября 2024, 04:44
Фото: t.me/sibnovo. Больше всего таких мест в Левобережье

Коммунальные ямы в Новосибирске закопают только в следующем году

Количество разрытий на месте ремонта теплосетей остается критичным, признали в муниципалитете.

На текущий момент в городе зафиксировано 695 котлованов на месте ремонта тепловых сетей, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 12 ноября глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.

«И это еще очень много…город разрыт», — печально констатировал Зайков.

По словам руководителя профильного департамента, в целом отмечается тенденция на уменьшение разрытий, но ни о каком благоустройстве на месте закопанных ям говорить уже не приходится. Эти работы будут проведены только с наступлением тепла в следующем году.

Мэр Максим Кудрявцев в очередной раз призвал Дмитрия Зайкова усилить давление на подрядчиков, в том числе, и в судебной плоскости, чтобы заставить скорее ликвидировать последствия земляных работ.

В начале ноября прокуратура заявила, что муниципалитет плохо справляется с ликвидацией ям и траншей и потребовала в максимально короткие сроки решить эту проблему.

Порыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Парящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районеРади стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГКЖитель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму
#Новосибирск#Ремонт#ЖКХ#Ямы#Теплосети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика