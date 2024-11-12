«Город разрыт» — в Новосибирске коммунальные ямы останутся на всю зиму

Posted 12 ноября, 04:44
Published 12 ноября, 04:44
Modified 12 ноября, 04:46
Updated 12 ноября, 04:46
На текущий момент в городе зафиксировано 695 котлованов на месте ремонта тепловых сетей, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 12 ноября глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.
«И это еще очень много…город разрыт», — печально констатировал Зайков.
По словам руководителя профильного департамента, в целом отмечается тенденция на уменьшение разрытий, но ни о каком благоустройстве на месте закопанных ям говорить уже не приходится. Эти работы будут проведены только с наступлением тепла в следующем году.
Мэр Максим Кудрявцев в очередной раз призвал Дмитрия Зайкова усилить давление на подрядчиков, в том числе, и в судебной плоскости, чтобы заставить скорее ликвидировать последствия земляных работ.
В начале ноября прокуратура заявила, что муниципалитет плохо справляется с ликвидацией ям и траншей и потребовала в максимально короткие сроки решить эту проблему.