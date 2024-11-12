Хмурые манулы и удивленные львы животные зоопарка встречают зиму — смотрим милые фото

Posted 12 ноября, 09:49
Published 12 ноября, 09:49
Modified 12 ноября, 09:51
Updated 12 ноября, 09:51
Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих животных, которые наслаждаются первый плотным слоем снега. Любимцы посетителей, манулы, уже давно приготовились к холодам и зажировались.
Тигры на фоне белого снега смотрятся особенно ярко и привлекают внимание. Если вы не могли разглядеть этих зверей летом, то стоит посетить зоопарк сейчас.
В снежке также комфортно себя чувствуют лесные кошачьи — камышовые коты, рыси и другие.
Также Новосибирский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь посетить зверинец можно с 09:00 до 18:00. Кассы будут работать до 17:00.
Стоимость билетов зимой будет составлять 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей до 16 лет, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет, из многодетных семей могут пройти бесплатно.