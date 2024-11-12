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Posted 12 ноября, 09:49

Published 12 ноября, 09:49

Modified 12 ноября, 09:51

Updated 12 ноября, 09:51

Тигр в снегу

Хмурые манулы и удивленные львы животные зоопарка встречают зиму — смотрим милые фото

12 ноября 2024, 09:49
Фото: Новосибирский зоопарк. Тигр в снегу

Новосибирский зоопарк показал, как животные встречают зиму

В Новосибирско зоопарке началась подготовка к зиме. Некоторые животные спрятались в специальные вольеры, а другие — прошли зажировку.

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих животных, которые наслаждаются первый плотным слоем снега. Любимцы посетителей, манулы, уже давно приготовились к холодам и зажировались.

МанулыМанулы
МанулыМанулы
МанулыМанулы
МанулыМанулы
Манулы. Фото: Новосибирский зоопарк

Тигры на фоне белого снега смотрятся особенно ярко и привлекают внимание. Если вы не могли разглядеть этих зверей летом, то стоит посетить зоопарк сейчас.

ТигрыТигры
ТигрыТигры
ТигрыТигры
ТигрыТигры
Тигры. Фото: Новосибирский зоопарк

В снежке также комфортно себя чувствуют лесные кошачьи — камышовые коты, рыси и другие.

Лесные кошачьиЛесные кошачьи
Лесные кошачьиЛесные кошачьи
Лесные кошачьиЛесные кошачьи
Лесные кошачьиЛесные кошачьи
Лесные кошачьи. Фото: Новосибирский зоопарк

Кстати, зимой животным зоопарка будет «сладко» — для них все лето готовили тонны меда.

ИрбисИрбис
ИрбисИрбис
ИрбисИрбис
ИрбисИрбис
Ирбис. Фото: Новосибирский зоопарк

Также Новосибирский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь посетить зверинец можно с 09:00 до 18:00. Кассы будут работать до 17:00.

Леопард, львыЛеопард, львы
Леопард, львыЛеопард, львы
Леопард, львыЛеопард, львы
Леопард, львыЛеопард, львы
Леопард, львы. Фото: Новосибирский зоопарк

Стоимость билетов зимой будет составлять 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей до 16 лет, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет, из многодетных семей могут пройти бесплатно.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Зима#Фотографии
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