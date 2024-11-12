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Posted 12 ноября, 09:39

Published 12 ноября, 09:39

Modified 12 ноября, 09:41

Updated 12 ноября, 09:41

Икра стала дорогой

Икра подорожала до 11 тысяч рублей перед Новым годом

12 ноября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney. Икра стала дорогой

В Новосибирске икра выросла в цене до 11 тысяч рублей за кг

В новосибирских магазинах икра выросла в цене: ее стоимость стала дороже, чем в прошлом году.

В магазине «Рыбный день» банка 125 гр стоит от 1,5 тысячи рублей. Цена за кг составляет 12 тысяч. Есть еще дешевле икра, стоимостью за 140 кг 950 рублей (кг 6 тысяч).

В «Магните» банка икры стоит от 1000 за 90 гр, то есть 12 тысяч за кг. в «Бахетле» банка весом 200 гр составляет от 2,7 тысяч, то есть 13 тысяч за кг, пишет BFM-Новосибирск. В это же время в 2023 году икра стоила от 7 тысяч за кг.

Тем временем главный символ Нового года — Дед мороз, стал дороже в цене. Вернее, услуги дедушек стали дороже на 10%. Снегурочка тоже подорожала. За поздравление на дом придется отдать от 7 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новый год#Цена#Икра#Красная икра
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