Икра подорожала до 11 тысяч рублей перед Новым годом

Posted 12 ноября, 09:39
Published 12 ноября, 09:39
Modified 12 ноября, 09:41
Updated 12 ноября, 09:41
В магазине «Рыбный день» банка 125 гр стоит от 1,5 тысячи рублей. Цена за кг составляет 12 тысяч. Есть еще дешевле икра, стоимостью за 140 кг 950 рублей (кг 6 тысяч).
В «Магните» банка икры стоит от 1000 за 90 гр, то есть 12 тысяч за кг. в «Бахетле» банка весом 200 гр составляет от 2,7 тысяч, то есть 13 тысяч за кг, пишет BFM-Новосибирск. В это же время в 2023 году икра стоила от 7 тысяч за кг.
Тем временем главный символ Нового года — Дед мороз, стал дороже в цене. Вернее, услуги дедушек стали дороже на 10%. Снегурочка тоже подорожала. За поздравление на дом придется отдать от 7 тысяч рублей.