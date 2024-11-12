Икра подорожала до 11 тысяч рублей перед Новым годом

В «Магните» банка икры стоит от 1000 за 90 гр, то есть 12 тысяч за кг. в «Бахетле» банка весом 200 гр составляет от 2,7 тысяч, то есть 13 тысяч за кг, пишет BFM-Новосибирск. В это же время в 2023 году икра стоила от 7 тысяч за кг.