Кому готовы платить 200 тысяч — названа самая прибыльная вакансия

Posted 12 ноября, 07:41
Published 12 ноября, 07:41
Modified 12 ноября, 07:43
Updated 12 ноября, 07:43
В ноябре самую высокую зарплату предлагают водителю-экспедитору. Для этой работы нужна категория СЕ, а также стаж от полугода. Работнику гарантированно заплатят от 150 до 220 тысяч в месяц.
Вторая по прибыльности вакансия снова связано с вождением. Речь идет о специалисте «машинист-экскаватор». Тут нужно уметь работать на теплотрассах, котлованах, выяснил сервис SuperJob. За это готовы платить от 150 до 210 тысяч рублей.
Третья по прибыльности вакансия стала — инженер строительного контроля. Ежемесячно работодатель будет отдавать от 150 до 180 тысяч в месяц. Высокооплачиваемыми профессиями стали менеджер по продажам и сборщик мебели, за что готовы платить от 120 тысяч рублей. Дворникам готовы платить до 90 тысяч.