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Posted 12 ноября, 07:41

Published 12 ноября, 07:41

Modified 12 ноября, 07:43

Updated 12 ноября, 07:43

Кому готовы платить больше

Кому готовы платить 200 тысяч — названа самая прибыльная вакансия

12 ноября 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney. Кому готовы платить больше

Вакансию за 200 тысяч нашли в Новосибирской области

Прибыльные вакансии месяца с зарплатой до 200 тысяч нашли аналитики в Новосибирской области.

В ноябре самую высокую зарплату предлагают водителю-экспедитору. Для этой работы нужна категория СЕ, а также стаж от полугода. Работнику гарантированно заплатят от 150 до 220 тысяч в месяц.

Вторая по прибыльности вакансия снова связано с вождением. Речь идет о специалисте «машинист-экскаватор». Тут нужно уметь работать на теплотрассах, котлованах, выяснил сервис SuperJob. За это готовы платить от 150 до 210 тысяч рублей.

Третья по прибыльности вакансия стала — инженер строительного контроля. Ежемесячно работодатель будет отдавать от 150 до 180 тысяч в месяц. Высокооплачиваемыми профессиями стали менеджер по продажам и сборщик мебели, за что готовы платить от 120 тысяч рублей. Дворникам готовы платить до 90 тысяч.

Названы вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежать
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Вакансии
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