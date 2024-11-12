Кому готовы платить 200 тысяч — названа самая прибыльная вакансия

Третья по прибыльности вакансия стала — инженер строительного контроля. Ежемесячно работодатель будет отдавать от 150 до 180 тысяч в месяц. Высокооплачиваемыми профессиями стали менеджер по продажам и сборщик мебели, за что готовы платить от 120 тысяч рублей. Дворникам готовы платить до 90 тысяч.