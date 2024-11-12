«Кронунг Групп»: Ленобласть становится более популярной среди застройщиков

Posted 12 ноября, 06:34
Published 12 ноября, 06:34
Modified 12 ноября, 06:34
Updated 12 ноября, 06:34
За первые шесть месяцев текущего года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приобрели свыше 540 гектаров земли под строительство жилой недвижимости, 94% из которой приходится на регион согласно информации аналитической компании NF Group.
Привлекательность Ленинградской области для строительных компаний растет на фоне отмены льготной ипотеки и сохранения высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге. В течение года число застройщиков в регионе достигло 93, увеличившись на 10. Об этом пишет newsnn.ru.
Многие компании, которые прежде занимались коммерческим строительством, сейчас презентуют проекты жилой недвижимости комфорт-класса. В частности, речь идет о Kronung Group, совладелец которой Игнатий Найда рассказал о новой концепции малоэтажного строительства с нетривиальными архитектурно-планировочными решениями и благоустроенной прилегающей территорией. Он подчеркнул, что повышение спроса на жилье ожидается со второго квартала 2025 года по мере прогнозируемого снижения ключевой ставки.
Эксперт презентовал два современных проекта, которые будут реализованы «Кронунг Групп» рядом с Нижним Суздальским озером в Ленинградской области. В эти малоэтажные застройки будет инвестировано порядка 10 миллиардов рублей.
В условиях же высокой ключевой ставки передовые девелоперы нередко отдают предпочтение альтернативным вариантам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Таким образом перед инвесторами открываются новые перспективы, а строительные компании получают новые источники привлечения капитала.
В текущем году «Кронунг Групп» разместила на фондовой бирже первый выпуск облигаций с трехлетним сроком погашения на 500 миллионов рублей со ставкой 22% годовых и сообщила о скором запуске ЗПИФ, в составе которого — недвижимость, ДДУ (договоры долевого участия), ценные бумаги и свободные средства.
Гендиректор «Кронунг Групп» Филипп Шраге утверждает, что рынок инвестиций в недвижимость продолжит свое развитие, поскольку благодаря инвестициям в финансовые инструменты застройщиков появляется возможность участия в проектах без непосредственного включения в процесс их реализации.