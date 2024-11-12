«Кронунг Групп»: Ленобласть становится более популярной среди застройщиков

Многие компании, которые прежде занимались коммерческим строительством, сейчас презентуют проекты жилой недвижимости комфорт-класса. В частности, речь идет о Kronung Group, совладелец которой Игнатий Найда рассказал о новой концепции малоэтажного строительства с нетривиальными архитектурно-планировочными решениями и благоустроенной прилегающей территорией. Он подчеркнул, что повышение спроса на жилье ожидается со второго квартала 2025 года по мере прогнозируемого снижения ключевой ставки.