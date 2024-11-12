Малыш спрятался за шкафом и погиб: подробности пожара в Новосибирской области

Местные жители отмечают, что семья, оказавшаяся в центре трагедии, часто сталкивалась с трудностями и была недавно поставлена на учет в соцслужбах. По их словам, мать детей на момент пожара находилась у соседки, а отец, оставшийся с детьми, смог спастись сам и вытащить младшего ребенка — двухлетнего мальчика, которого с ожогами экстренно доставили в больницу.