Малыш спрятался за шкафом и погиб: подробности пожара в Новосибирской области

Posted 12 ноября, 06:51
Published 12 ноября, 06:51
Modified 12 ноября, 06:53
Updated 12 ноября, 06:53
ЧП случилось на улице Олега Кошевого в доме на двух хозяев, где в этот момент находился отец с двумя маленькими сыновьями. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти трехлетнего мальчика: ребенок испугался и спрятался за шкаф. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар вспыхнул быстро, и к моменту приезда спасателей огонь уже распространился по дому.
Возгорание задело также часть дома, в которой проживали соседи пострадавшей семьи, но они не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. Основной версией возгорания специалисты называют короткое замыкание.
Местные жители отмечают, что семья, оказавшаяся в центре трагедии, часто сталкивалась с трудностями и была недавно поставлена на учет в соцслужбах. По их словам, мать детей на момент пожара находилась у соседки, а отец, оставшийся с детьми, смог спастись сам и вытащить младшего ребенка — двухлетнего мальчика, которого с ожогами экстренно доставили в больницу.
«Там семья неблагополучная, в доме не всегда поддерживался порядок, — поделились местные жители с корреспондентом КП-Новосибирск. — У женщины есть еще один ребенок от первого брака, но он живет не с ней. От нынешнего мужа у нее двое малышей».
По словам очевидцев, дом выгорел практически до основания, и семья теперь осталась без крыши над головой. Местные жители и волонтеры начали сбор средств и вещей для семьи, чтобы помочь пережить непростое время.