Мэр Бердска может возглавить Министерство региональной политики Новосибирской области

Posted 12 ноября, 10:35
Published 12 ноября, 10:35
Modified 12 ноября, 10:37
Updated 12 ноября, 10:37
Об этом стало известно со слов двух независимых источников в органах власти подтвердили. Предполагается, что нынешний мэр Бердска сейчас всерьез рассматривается как кандидат в министры, ссылается на свои данные «Прецедент»,
Однако среди возможных препятствий к назначению называют необходимость найти подходящую замену Бурдину на посту мэра Бердска. Отсутствие достойного преемника может осложнить переход мэра на областной уровень.
В пресс-службе администрации Бердска подчеркнули, что официального предложения о переходе на должность министра Бурдин пока не получал. Правительство Новосибирской области также подтвердило, что на данный момент никаких официальных документов по поводу его назначения не поступало.
Последним министром региональной политики был Андрей Клюзов. Недавно он покинул этот пост, перейдя на работу в администрацию президента.