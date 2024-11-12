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Posted 12 ноября, 10:35

Published 12 ноября, 10:35

Modified 12 ноября, 10:37

Updated 12 ноября, 10:37

Мэр Бердска

Мэр Бердска может возглавить Министерство региональной политики Новосибирской области

12 ноября 2024, 10:35
Фото: Роман Бурдин / vk.com. Мэр Бердска
Романа Бурдина, главу Бердска, называют наиболее вероятным кандидатом на должность министра региональной политики Новосибирской области.

Об этом стало известно со слов двух независимых источников в органах власти подтвердили. Предполагается, что нынешний мэр Бердска сейчас всерьез рассматривается как кандидат в министры, ссылается на свои данные «Прецедент»,

Однако среди возможных препятствий к назначению называют необходимость найти подходящую замену Бурдину на посту мэра Бердска. Отсутствие достойного преемника может осложнить переход мэра на областной уровень.

В пресс-службе администрации Бердска подчеркнули, что официального предложения о переходе на должность министра Бурдин пока не получал. Правительство Новосибирской области также подтвердило, что на данный момент никаких официальных документов по поводу его назначения не поступало.

Последним министром региональной политики был Андрей Клюзов. Недавно он покинул этот пост, перейдя на работу в администрацию президента.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Правительство#Мэр#Назначение#Бердск#Администрация#Роман Бурдин
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