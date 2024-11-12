Мигрантов выдворят из Новосибирска после облавы на ночной бар

Posted 12 ноября, 05:48
Published 12 ноября, 05:48
Modified 12 ноября, 05:50
Updated 12 ноября, 05:50
Правоохранители провели рейд по нелегальным мигрантам. Они нагрянули в бар «Звезда Востока». Он находится в центре города. Внутри заведения оказались иностранцы.
Восемь человек не имели разрешенных документов жить в России. На них составили протоколы. Железнодорожный суд решил выдворить мигрантов из страны.
Судебное постановление еще не исполнено, поэтому пока гости поживут в спецприемнике. Это не единственное выдворение, которое произошло в Новосибирске. Такие рейды проходят каждую неделю. Другие мигранты напали на девушек возле кафе, за что поплатились.