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Posted 12 ноября, 05:48

Published 12 ноября, 05:48

Modified 12 ноября, 05:50

Updated 12 ноября, 05:50

Иностранцы поедут домой

Мигрантов выдворят из Новосибирска после облавы на ночной бар

12 ноября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney. Иностранцы поедут домой
Из Новосибирской области выдворят нелегальных мигрантов, о чем сообщила прокуратура региона.

Правоохранители провели рейд по нелегальным мигрантам. Они нагрянули в бар «Звезда Востока». Он находится в центре города. Внутри заведения оказались иностранцы.

Восемь человек не имели разрешенных документов жить в России. На них составили протоколы. Железнодорожный суд решил выдворить мигрантов из страны.

Судебное постановление еще не исполнено, поэтому пока гости поживут в спецприемнике. Это не единственное выдворение, которое произошло в Новосибирске. Такие рейды проходят каждую неделю. Другие мигранты напали на девушек возле кафе, за что поплатились.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мигранты#Иностранцы#Рейд#Выдворение
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