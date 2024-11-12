Мигрантов выдворят из Новосибирска после облавы на ночной бар

Судебное постановление еще не исполнено, поэтому пока гости поживут в спецприемнике. Это не единственное выдворение, которое произошло в Новосибирске. Такие рейды проходят каждую неделю. Другие мигранты напали на девушек возле кафе, за что поплатились.