Михалков и Травников обсудили культурные проекты в Новосибирской области

Встреча прошла в концертом зале имени А. Каца в преддверии творческого вечера Никиты Михалкова «Территория моей любви». В ней участвовали первый замгубернатора Юрий Петухов, министр культуры региона Юлия Шуклина. Гастроли артиста пройдут 12 и 13 ноября на сцене театра «Глобус».