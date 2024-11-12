Михалков и Травников обсудили культурные проекты в Новосибирской области

Posted 12 ноября, 04:52
Published 12 ноября, 04:52
Modified 12 ноября, 04:54
Updated 12 ноября, 04:54
Встреча прошла в концертом зале имени А. Каца в преддверии творческого вечера Никиты Михалкова «Территория моей любви». В ней участвовали первый замгубернатора Юрий Петухов, министр культуры региона Юлия Шуклина. Гастроли артиста пройдут 12 и 13 ноября на сцене театра «Глобус».
Основное мероприятие организовано по инициативе губернатора Андрея Травникова. Ранее, в ноябре 2023 года, в ходе рабочей встречи с Никитой Михалковым они обсуждали вопросы дальнейшего культурного взаимодействия и привлечения федеральных проектов в регион.
Глава региона рассказал кинорежиссеру о главных новосибирских культурных событиях 2024 года. Например, в Новосибирской области в 2023–2024 годах впервые прошел конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». На открытие приезжал и Никита Михалков.