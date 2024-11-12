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Posted 12 ноября, 03:34

Published 12 ноября, 03:34

Modified 12 ноября, 03:36

Updated 12 ноября, 03:36

Свалки убрали

Незаконные свалки убрали в Новосибирской области после проверки

12 ноября 2024, 03:34
Фото: 1MI. Свалки убрали
В Новосибирской области устранили нелегальные свалки, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Доволенского района провела проверку. Там, на территориях Баклушевского и Волчанского сельсоветов, нашли свалки.

Твердые коммунальные отходы складировали незаконно. Тогда ответственные лица обязали ликвидировать несанкционированные свалки. Это сделали оперативно. Сейчас земельные участки очищены от отходов и все нарушения устранены.

Аналогичная ситуация была и в Новосибирске. Свалку на улице Стасова убрали только после прокурорской проверки. Ранее регоператора обязали навести порядок с вывозом мусора. Отходы вывозили с большими перебоями в нескольких районах города.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Свалки#Доволенский
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