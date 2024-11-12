Незаконные свалки убрали в Новосибирской области после проверки

Posted 12 ноября, 03:34
Published 12 ноября, 03:34
Modified 12 ноября, 03:36
Updated 12 ноября, 03:36
Прокуратура Доволенского района провела проверку. Там, на территориях Баклушевского и Волчанского сельсоветов, нашли свалки.
Твердые коммунальные отходы складировали незаконно. Тогда ответственные лица обязали ликвидировать несанкционированные свалки. Это сделали оперативно. Сейчас земельные участки очищены от отходов и все нарушения устранены.
Аналогичная ситуация была и в Новосибирске. Свалку на улице Стасова убрали только после прокурорской проверки. Ранее регоператора обязали навести порядок с вывозом мусора. Отходы вывозили с большими перебоями в нескольких районах города.