atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 10:51

Published 12 ноября, 10:51

Modified 12 ноября, 10:53

Updated 12 ноября, 10:53

Рабочая встречас со СТЭЛС

Новосибирская область продолжит динамично наращивать объемы грузоперевозок

12 ноября 2024, 10:51
Фото: Правительство Новосибирской области. Рабочая встречас со СТЭЛС
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей встречи с Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) обозначил амбициозные планы по увеличению объемов грузоперевозок и контейнеризации.

Президент СТЭЛС Сергей Максимов, модератор встречи, отметил рост торгового партнерства с Индией и проработку новых азиатских маршрутов, включая выход через узбекский город Термез. Также упомянут запуск почтово-багажного поезда «Новосибирск–Урумчи», а компании начали формировать ускоренные поезда из Новосибирска в Китай через Казахстан. В радиусе 750 км от Новосибирска проживает 13 млн человек, обслуживаемых новосибирским транспортным узлом. Объем складских помещений в регионе достиг 1,63 млн кв. м, а за последние пять лет этот показатель вырос на 75%.

Развитие крупных логистических центров, таких как «Евросиб-Терминал-Новосибирск» и недавно расширенный ТЛЦ «Сибирский», продолжается, и в 2025 году планируется запуск нового терминала «Восточные ворота» площадью 31 га.

По поручению Губернатора продолжается наращивание объёмов контейнеризации — с 2018 года рост объёмов перевозки грузов в контейнерах вырос с 4,2% до 9,7%. Планируется, что к 2028 году эта доля превысит 15%.

Андрей Травников также подчеркнул, что рост транспортных мощностей требует распределения логистических объектов по области, не концентрируя их в черте Новосибирска. В ближайших планах — развитие южного направления, включая партнерство с Узбекистаном. По словам губернатора, одна из задач — перенаправить поток импортируемых овощей и фруктов через Новосибирск, а не через Москву.

Также участники встречи, с учётом развития отрасли, обсудили подготовку молодых специалистов в регионе. Говоря о новых кадрах, Губернатор напомнил, что за последние пять лет в полтора раза увеличено количество бюджетных мест в вузах Новосибирской области — в первую очередь, по приоритетным для нашей экономики специальностям, и главное сегодня в этом направлении — профориентация и закрепление специалистов.

Никита Михалков приехал в Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Травников поручил муниципалитетам обеспечить зимнее содержание дорогНазначен новый замгубернатора Новосибирской области — что о нем известноРазвитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Логистика#Грузоперевозки#Контейнеризация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика