Новосибирская область продолжит динамично наращивать объемы грузоперевозок

Posted 12 ноября, 10:51
Published 12 ноября, 10:51
Modified 12 ноября, 10:53
Updated 12 ноября, 10:53
Президент СТЭЛС Сергей Максимов, модератор встречи, отметил рост торгового партнерства с Индией и проработку новых азиатских маршрутов, включая выход через узбекский город Термез. Также упомянут запуск почтово-багажного поезда «Новосибирск–Урумчи», а компании начали формировать ускоренные поезда из Новосибирска в Китай через Казахстан. В радиусе 750 км от Новосибирска проживает 13 млн человек, обслуживаемых новосибирским транспортным узлом. Объем складских помещений в регионе достиг 1,63 млн кв. м, а за последние пять лет этот показатель вырос на 75%.
Развитие крупных логистических центров, таких как «Евросиб-Терминал-Новосибирск» и недавно расширенный ТЛЦ «Сибирский», продолжается, и в 2025 году планируется запуск нового терминала «Восточные ворота» площадью 31 га.
По поручению Губернатора продолжается наращивание объёмов контейнеризации — с 2018 года рост объёмов перевозки грузов в контейнерах вырос с 4,2% до 9,7%. Планируется, что к 2028 году эта доля превысит 15%.
Андрей Травников также подчеркнул, что рост транспортных мощностей требует распределения логистических объектов по области, не концентрируя их в черте Новосибирска. В ближайших планах — развитие южного направления, включая партнерство с Узбекистаном. По словам губернатора, одна из задач — перенаправить поток импортируемых овощей и фруктов через Новосибирск, а не через Москву.
Также участники встречи, с учётом развития отрасли, обсудили подготовку молодых специалистов в регионе. Говоря о новых кадрах, Губернатор напомнил, что за последние пять лет в полтора раза увеличено количество бюджетных мест в вузах Новосибирской области — в первую очередь, по приоритетным для нашей экономики специальностям, и главное сегодня в этом направлении — профориентация и закрепление специалистов.