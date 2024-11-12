Новосибирская область продолжит динамично наращивать объемы грузоперевозок

Президент СТЭЛС Сергей Максимов, модератор встречи, отметил рост торгового партнерства с Индией и проработку новых азиатских маршрутов, включая выход через узбекский город Термез. Также упомянут запуск почтово-багажного поезда «Новосибирск–Урумчи», а компании начали формировать ускоренные поезда из Новосибирска в Китай через Казахстан. В радиусе 750 км от Новосибирска проживает 13 млн человек, обслуживаемых новосибирским транспортным узлом. Объем складских помещений в регионе достиг 1,63 млн кв. м, а за последние пять лет этот показатель вырос на 75%.