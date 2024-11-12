Новосибирская поэтесса вошла в топ-20 престижной премии «Слово»

Posted 12 ноября, 12:07
Published 12 ноября, 12:07
Modified 12 ноября, 12:09
Updated 12 ноября, 12:09
Сборник под названием «По безбрежной Тартарии» оказался среди 20 лучших работ поэзии в номинации «Мастер», куда отбирают произведения высокого художественного уровня. Само «Слово» — это престижная премия, нацеленная на то, чтобы выделить и поддержать современных писателей и поэтов.
В разговоре с «ЧС-Инфо» Кристина говорит, что название ее сборника выбрано не случайно. «По безбрежной Тартарии» — словно дух Сибири, земли, безграничной и завораживающей. Она отмечает, что это название — строка одного из её последних стихотворений, самого важного для неё на данный момент. Стихи сборника поднимают извечные темы — о жизни, смерти, любви и Родине.
Помимо стихов Кристина пишет пьесы и рассказы, участвует в различных драматургических и литературных конкурсах. Она уже получила немало наград, в том числе престижные премии «Евразия», «Филатов Фест» и международного фестиваля ВГИК. Как член Союза писателей России и руководитель новосибирского отделения Совета молодых литераторов, она активно участвует в литературной жизни региона и делится своим опытом с молодыми авторами. Недавно её работы стали частью проекта «Литературный тракт Сибири» и сибирских резиденций для писателей. Кристина даже успела поработать сценаристом на студии «Союзмультфильм».
Сейчас остается ждать объявления короткого списка премии «Слово», где судьба ее сборника «По безбрежной Тартарии» решится окончательно.