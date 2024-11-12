Новосибирская поэтесса вошла в топ-20 престижной премии «Слово»

Помимо стихов Кристина пишет пьесы и рассказы, участвует в различных драматургических и литературных конкурсах. Она уже получила немало наград, в том числе престижные премии «Евразия», «Филатов Фест» и международного фестиваля ВГИК. Как член Союза писателей России и руководитель новосибирского отделения Совета молодых литераторов, она активно участвует в литературной жизни региона и делится своим опытом с молодыми авторами. Недавно её работы стали частью проекта «Литературный тракт Сибири» и сибирских резиденций для писателей. Кристина даже успела поработать сценаристом на студии «Союзмультфильм».