atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 03:04

Published 12 ноября, 03:04

Modified 12 ноября, 03:06

Updated 12 ноября, 03:06

Случился пожар

Общежитие вспыхнуло в Новосибирске — что известно

12 ноября 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney. Случился пожар

Общежитие загорелось в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске произошел пожар в общежитии, подробности рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось в Первомайском районе. Вечером 11 ноября там вспыхнул пожар. Загорелось общежитие на улице Шукшина.

Огонь распространялся стремительно быстро. Дым валил из окон здания. На место прибыли сотрудники МЧС. На ликвидацию возгорания потребовалось много времени.

Очевидцы говорят, что все произошло из-за замыкания электропроводки. Однако истинную причину установят дознаватели.

Как прокомментировали ЧП в МЧС, из горящего общежития они спасли 15 человек, включая детей: некоторых спускали по автолестнице. На происшествие реагировали 40 человек и 13 спецтехники. Есть один пострадавший: мужчина, у которого обгорели руки.

Фото: АСТ-54

За прошлую неделю в Новосибирске произошло 39 пожаров. Обошлось все без погибших: однако были пострадавшие, получившие травмы. Также недавно пожар случился и в школе.

Фура смялась от удара об стоб после ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны жуткие подробности ДТП со скорой в НовосибирскеМассовое ДТП произошло в Новосибирске из-за неработающего светофора
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика