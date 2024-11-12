Общежитие вспыхнуло в Новосибирске — что известно

Posted 12 ноября, 03:04
Published 12 ноября, 03:04
Modified 12 ноября, 03:06
Updated 12 ноября, 03:06
Все случилось в Первомайском районе. Вечером 11 ноября там вспыхнул пожар. Загорелось общежитие на улице Шукшина.
Огонь распространялся стремительно быстро. Дым валил из окон здания. На место прибыли сотрудники МЧС. На ликвидацию возгорания потребовалось много времени.
Очевидцы говорят, что все произошло из-за замыкания электропроводки. Однако истинную причину установят дознаватели.
Как прокомментировали ЧП в МЧС, из горящего общежития они спасли 15 человек, включая детей: некоторых спускали по автолестнице. На происшествие реагировали 40 человек и 13 спецтехники. Есть один пострадавший: мужчина, у которого обгорели руки.
За прошлую неделю в Новосибирске произошло 39 пожаров. Обошлось все без погибших: однако были пострадавшие, получившие травмы. Также недавно пожар случился и в школе.