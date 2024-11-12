Общежитие вспыхнуло в Новосибирске — что известно

Как прокомментировали ЧП в МЧС, из горящего общежития они спасли 15 человек, включая детей: некоторых спускали по автолестнице. На происшествие реагировали 40 человек и 13 спецтехники. Есть один пострадавший: мужчина, у которого обгорели руки.