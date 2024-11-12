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Posted 12 ноября, 13:21

Published 12 ноября, 13:21

Modified 12 ноября, 13:23

Updated 12 ноября, 13:23

Редька — польза для организма

Она разрывает цепь простудных заболеваний: беру в магазине редьку только килограммами

12 ноября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney. Редька — польза для организма
Простуда — это вирусное заболевание, которое часто встречается в зимние месяцы. Она приводит к таким симптомам, как слабость во всем теле, насморк и боль в горле.

Хотя обычно эта болезнь протекает слабо, но может усложнит повседневную жизнь. Вот тут-то и появляется чудо природы — редька. Этот корнеплод оказывает огромную поддержку организму в борьбе с насморком и кашлем.

Естественный враг простуды

Белая редька, содержащая большое количество витамина С и антиоксидантов, помогает предотвратить простуду, укрепляя иммунную систему. Благодаря содержащимся в ней минералам и фитохимическим веществам она повышает защиту организма от болезней. Регулярное употребление белой редьки обеспечивает защиту от инфекций верхних дыхательных путей, а также от грипп и простуда, рассказывают эксперты Роскачества.

Витамин С — один из самых эффективных витаминов для профилактики простудных заболеваний, который содержится в изобилии в этом плоде. Помимо укрепления иммунитета, она также помогает организму бороться с инфекциями. Поэтому ежедневное употребление блюд с редькой поддерживает организм и облегчает борьбу с болезнями.

Как правильно есть редьку?

Белая редька полезна не только при простуде, но и проблемах с пищеварительной системой, детоксикации и общего состояния здоровья организма. Она считается отличным диетическим продуктом, содержащим всего 35 ккал на 100 грамм, рассказывает Роспотребнадзор. Корнеплод придает чувство сытости благодаря клетчатке, которая разбухает в желудочно-кишечном тракте.

При этом, в свежем виде редька может вызвать не хилый аппетит из-за своего едкого сока. По этой причине ее лучше всего употреблять в сочетании с другими продуктами, например в салате с огурцом, маслом или сметаной.

Салат из редьки и сметаныСалат из редьки и сметаны
Салат из редьки и сметаны. Фото: Изображение Midjourney

Также из нее можно выжать сок, приготовленный двумя способами.

Способ № 1:

  • Вымойте один белый корнеплод и очистите его от кожуры.
  • Затем натрите на терке, дайте полежать около 10 минут и отожмите сок.
  • Добавьте к нему немного воды.

Полученный сок можно употреблять по одному стакану каждый день. Кроме того, вы можете усилить вкус этого напитка, приправив его лимоном, медом или имбирем. Напиток обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают подавить воспалительный процесс в организме. Таким образом, это позволяет вашей иммунной системе быстрее реагировать.

Способ № 2

Агроном Михаил Воробьев рассказал в передаче «Доктор И. Программа о здоровье», что наиболее полезной считается черная редька — у нее очень насыщенный вкус и в ней больше всего всевозможных веществ, и полезных, и вкусных. Эксперт поделился рецептом натуральной микстуры от кашля:

«Нам нужна редька и мед. Нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть. Теперь верхней части выковыриваем небольшую полость, чем больше, тем лучше, и заливаем туда мед. Закрываем верхнюю часть и оставляем на день-два. Постепенно будет происходить диффузия, то есть взаимопроникновения: мед будет впитываться в редьку, а редька будет отдавать свои полезные вещества меду».

Такой сироп эксперт рекомендует пить по одной столовой ложке в день во время простуды и от кашля. Люди, у которых имеются проблемы с желудком и кишечником, должны проконсультироваться с врачом.

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