Они «едят» электричество, а мы платим: самые ненасытные домашние приборы

Отрегулируйте отопление с помощью встроенного таймера так, чтобы оно работало только тогда, когда вы находитесь в комнате. Снижайте их мощность, когда вас нет дома, а также следите за тем, чтобы окна и двери были плотно закрыты. Укрепите изоляцию и герметизацию вашего дома, чтобы повысить общую эффективность.