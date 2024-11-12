Они «едят» электричество, а мы платим: самые ненасытные домашние приборы

Posted 12 ноября, 10:12
Published 12 ноября, 10:12
Modified 12 ноября, 10:14
Updated 12 ноября, 10:14
Растущие платежи за электроэнергию можно объяснить рядом причин. Наиболее распространёнными из них являются: большое разнообразие бытовых приборов, например кондиционеров, осушителей воздуха, вентиляторов; количество людей, живущих в одной квартире; удаленный формат работы, дети на каникулах и другие факторы.
Если в очередной платежке это может выражаться в незначительной сумме, 200-1000 рублей, то в долгосрочной перспективе цифры превращаются в счет с тремя нулями и более. Рассказываем, какие пожиратели энергии есть в каждом доме.
Самыми большими потребителями электроэнергии обычно являются бытовые приборы, которые используются часто и в течение длительного времени. К ним относятся холодильник, стиральная машина, сушилка для белья, посудомоечная машина и обогреватель. Эти устройства составляют основную часть расходов.
На сегодняшний день современные холодильники потребляют значительно меньше электричества, чем старые модели. Однако потери энергии по-прежнему высоки, если дверь открывается слишком часто или прибор расположен близко к источнику тепла.
Стиральные машины, сушилки для белья и посудомоечные машины также могут быть очень энергоемкими. Этому способствуют частые стирки и мойка на высоких температурах воды.
Неисправные приборы входят в этот же список, поскольку потребляют больше энергии, чем исправные, рассказывает «Команда электриков». Регулярно проверяйте и проводите профилактическую чистку электроприборов, чтобы они работали эффективно. Своевременно заменяйте изношенные детали, чтобы избежать ненужного расхода электричества.
Отопление от электрического котла может стать главным разорителем кошелька в холодный период года. Перед монтажем такой установки важно ответственно подойти к выбору высокоэффективной и экономной системы, а также регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы в будущем снизить затраты.
При таком типе обогрева необходимо обратить внимание на утепление всего дома, чтобы не гонять котел на максимуме его возможностей.
Даже современные энергоэффективные приборы потребляют электроэнергию, когда ими не пользуются или они находятся в режиме ожидания. Телевизоры, зарядные устройства для телефонов, компьютеры и другие гаджеты, которые иногда называют «призрачной нагрузкой», обычно составляют 10% от общего потребления электроэнергии в доме, сообщает Mistersparky.
Многие семьи до сих пор покупают старые лампы накаливания, при том, что современные энергоэффективные варианты, такие как светодиоды (LED), компактные люминесцентные лампы и галогенные лампы потребляют на 80% меньше энергии и обеспечивают лучшее освещение.
Если позаботится о сокращении лишнего энергопотребления самых больших бытовых приборов, можно добиться постоянного снижения затрат на электроэнергию. Добиться этого можно несколькими способами, рассказывает издание Idee fuer mich:
Не размещайте прибор рядом с плитой, батареей или другими обогревательными приборами. Убедитесь, что дверца закрывается плотно или замените неисправные уплотнители на новые. Также рекомендуется не класть горячую еду в холодильник, устанавливайте в нем правильную температуру и регулярно размораживайте.
Используйте эти приборы только при полной загрузке, выбирая экономные программы стирки и сушки. По возможности дайте одежде высохнуть на воздухе. Неисправные нагревательные элементы и уплотнения следует немедленно заменить.
Отрегулируйте отопление с помощью встроенного таймера так, чтобы оно работало только тогда, когда вы находитесь в комнате. Снижайте их мощность, когда вас нет дома, а также следите за тем, чтобы окна и двери были плотно закрыты. Укрепите изоляцию и герметизацию вашего дома, чтобы повысить общую эффективность.
Замените традиционные лампочки светодиодными или энергосберегающими моделями. Выключайте свет, когда выходите из комнаты или используйте детекторы движения.
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