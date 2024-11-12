Опасная «костоломная лихорадка» дошла до Новосибирска: проверь симптомы

Posted 12 ноября, 03:59
Published 12 ноября, 03:59
Modified 12 ноября, 04:01
Updated 12 ноября, 04:01
Речь идет о лихорадке Денге. Другое ее название — «костоломная лихорадка». Ей массово заражаются люди. Заболевание дошло и до Новосибирской области. Всего здесь ей болели восемь человек.
Все случаи заражения — привезенные туристами, пишет НГС. Лихорадкой заражаются через укусы комаров в теплых странах. Каждый год вирус поражает до 400 млн человек.
Из симптомов Денге: сильные боли в мышцах и суставах. Конкретное лекарство от болезни еще не придумали, но вот симптомы врачи облегчить могут. Также к региону подступает опасный вирус Коксаки. Им болеют дети.