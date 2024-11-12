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Posted 12 ноября, 03:59

Published 12 ноября, 03:59

Modified 12 ноября, 04:01

Updated 12 ноября, 04:01

Лихорадкой заражаются люди

Опасная «костоломная лихорадка» дошла до Новосибирска: проверь симптомы

12 ноября 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney. Лихорадкой заражаются люди

«Костоломную лихорадку» выявили у жителей Новосибирска

В Новосибирской области выявили новое заболевание, которым уже заражаются люди, о чем сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о лихорадке Денге. Другое ее название — «костоломная лихорадка». Ей массово заражаются люди. Заболевание дошло и до Новосибирской области. Всего здесь ей болели восемь человек.

Все случаи заражения — привезенные туристами, пишет НГС. Лихорадкой заражаются через укусы комаров в теплых странах. Каждый год вирус поражает до 400 млн человек.

Из симптомов Денге: сильные боли в мышцах и суставах. Конкретное лекарство от болезни еще не придумали, но вот симптомы врачи облегчить могут. Также к региону подступает опасный вирус Коксаки. Им болеют дети.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Болезнь#Вирус#Заболеваемость#Лихорадка Денге
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