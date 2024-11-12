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Posted 12 ноября, 13:36

Published 12 ноября, 13:36

Modified 12 ноября, 13:38

Updated 12 ноября, 13:38

Новосибирцев предупредили о новом способе вымогательства денег аферистами

«Откройте, вам цветы»: раскрыта новая схема вымогательства аферистов

12 ноября 2024, 13:36
Фото: atas.info. Новосибирцев предупредили о новом способе вымогательства денег аферистами

Новосибирцев предупредили о новом способе вымогательства денег аферистами

В социальных сетях распространилась информация о новой схеме мошенничества. Теперь они присылают жертве цветы и подарки. Но этот подарок отнюдь не так приятен, как может показаться.

Когда люди перестают вестись на старые уловки, аферисты придумывают новые. Теперь они присылают жертве букет цветов или другой подарок. После того как курьер отдает неожиданную посылку в руки изумленной жертве, она получает звонок с просьбой продиктовать цифры из сообщения. Звонившие убеждают, что это нужно для подтверждения доставки. На самом деле, продиктовав цифры из СМС, вы серьезно рискуете своими персональными данными.

Если мошенники узнают цифры из СМС, они могут попытаться украсть деньги или оформить миллионные кредиты. Напомним, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним какие-либо цифры или коды из сообщения. Не стоит принимать подарки не зная, от кого они — неосмотрительность может быть опасна.

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