«Откройте, вам цветы»: раскрыта новая схема вымогательства аферистов

Когда люди перестают вестись на старые уловки, аферисты придумывают новые. Теперь они присылают жертве букет цветов или другой подарок. После того как курьер отдает неожиданную посылку в руки изумленной жертве, она получает звонок с просьбой продиктовать цифры из сообщения. Звонившие убеждают, что это нужно для подтверждения доставки. На самом деле, продиктовав цифры из СМС, вы серьезно рискуете своими персональными данными.