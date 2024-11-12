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Posted 12 ноября, 01:36

Published 12 ноября, 01:36

Modified 12 ноября, 01:38

Updated 12 ноября, 01:38

Отопление дали

Отопление вернули в дома жителей Новосибирска после коммунальной аварии

12 ноября 2024, 01:36
Фото: Изображение Midjourney. Отопление дали
В Новосибирске на сутки отключали отопление: сейчас все работы завершены, о чем говорит карта портала «Мой Новосибирск».

Тепла не было в домах по двум улицам: Автогенной и Адриена Лежена. Отопление отключили в пять утра 11 ноября. Связано это с коммунальной аварией на теплосетях. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

С последствиями ЧП боролись ровно сутки. В Сибирской-генерирующей компании обещали вернуть тепло в дома к пяти утра 12 ноября. Так и получилось. Все работы по восстановлению были завершены к этому времени.

В настоящий момент никаких аварийных отключений в городе нет. Тем временем в Новосибирской области за ночь похолодало до -11.

Очередная коммунальная авария оставила без отопления десятки домов в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Коммунальная авария
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