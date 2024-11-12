Отопление вернули в дома жителей Новосибирска после коммунальной аварии

Posted 12 ноября, 01:36
Published 12 ноября, 01:36
Modified 12 ноября, 01:38
Updated 12 ноября, 01:38
Тепла не было в домах по двум улицам: Автогенной и Адриена Лежена. Отопление отключили в пять утра 11 ноября. Связано это с коммунальной аварией на теплосетях. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.
С последствиями ЧП боролись ровно сутки. В Сибирской-генерирующей компании обещали вернуть тепло в дома к пяти утра 12 ноября. Так и получилось. Все работы по восстановлению были завершены к этому времени.
В настоящий момент никаких аварийных отключений в городе нет. Тем временем в Новосибирской области за ночь похолодало до -11.