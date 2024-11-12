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Posted 12 ноября, 10:11

Published 12 ноября, 10:11

Modified 12 ноября, 10:13

Updated 12 ноября, 10:13

Монета редкая

Получил на сдачу монету в 25 руб, а продается она за 200 тыс — как такое возможно

12 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI. Монета редкая

Монету «Ежик в тумане» дали на сдачу жителю Новосибирской области

Центральный банк выпустил ограниченный тираж монет, а недавно одна попалась новосибирцу, о чем рассказал сам счастливчик.

Житель Искитима Александр Пономарев получил на сдачу интересную монету, когда ходил по магазинам за едой. На ней был нарисован Ежик в тумане. Ее номинал составляет 25 рублей.

Однако такая монета действительно существует. Коллекционеры могут просить за нее до 200 тысяч рублей. Таких изделий всего 850 тысяч штук, пишет VN.ru.

Есть еще и две другие похожие монеты: с цветным изображением ежика (ее стоимость на рынке начинается от 1300 рублей) и 3 рубля (они стоят от 23 тысяч рублей).

Фото: Александр Пономарёв. VN.ru

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Монеты
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