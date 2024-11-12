Получил на сдачу монету в 25 руб, а продается она за 200 тыс — как такое возможно

Posted 12 ноября, 10:11
Published 12 ноября, 10:11
Modified 12 ноября, 10:13
Updated 12 ноября, 10:13
Житель Искитима Александр Пономарев получил на сдачу интересную монету, когда ходил по магазинам за едой. На ней был нарисован Ежик в тумане. Ее номинал составляет 25 рублей.
Однако такая монета действительно существует. Коллекционеры могут просить за нее до 200 тысяч рублей. Таких изделий всего 850 тысяч штук, пишет VN.ru.
Есть еще и две другие похожие монеты: с цветным изображением ежика (ее стоимость на рынке начинается от 1300 рублей) и 3 рубля (они стоят от 23 тысяч рублей).