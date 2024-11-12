Пьяного водителя в Новосибирске лишили машины и отправили в тюрьму

Posted 12 ноября, 02:24
Published 12 ноября, 02:24
Modified 12 ноября, 02:26
Updated 12 ноября, 02:26
Новосибирцу 25 лет. Он решил выпить алкоголь и прокатиться по городу. Случилось это в августе. Его остановил экипаж ГАИ. Полицейские отправили мужчину на освидетельствование, которое показало алкогольное опьянение.
Было возбуждено дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, это уже не единичный случай в водительской «карьере» сибиряка.
Суд отправил его в колонию на восемь месяцев. Также его лишили водительских прав на три года. В имущество государства изъят и его автомобиль.
Недавно ходил слух, что всех пьяных водителей отправят в зону СВО.