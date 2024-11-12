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Posted 12 ноября, 02:24

Published 12 ноября, 02:24

Modified 12 ноября, 02:26

Updated 12 ноября, 02:26

Водителя лишили прав

Пьяного водителя в Новосибирске лишили машины и отправили в тюрьму

12 ноября 2024, 02:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Водителя лишили прав
В Новосибирске конфисковали у пьяного водителя автомобиль и отправили в колонию, подробности дала прокуратура.

Новосибирцу 25 лет. Он решил выпить алкоголь и прокатиться по городу. Случилось это в августе. Его остановил экипаж ГАИ. Полицейские отправили мужчину на освидетельствование, которое показало алкогольное опьянение.

Было возбуждено дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, это уже не единичный случай в водительской «карьере» сибиряка.

Суд отправил его в колонию на восемь месяцев. Также его лишили водительских прав на три года. В имущество государства изъят и его автомобиль.

Недавно ходил слух, что всех пьяных водителей отправят в зону СВО.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Водитель#Приговор#Водительские права
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