Разбавляю одну ампулу в литре воды и замиокулькас зеленеет на глазах

Это удобрение стоит не дорого, хватает на долго, повышает иммунитет растений, так как содержит макро и микроэлементы. Самое главное, советует блогер, делайте раствор на один раз, так как он не подвержен хранению. Это же средство помогает при пересадке, способствует развитию корневой системе и самое главное — не перекармливать.