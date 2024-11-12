Разбавляю одну ампулу в литре воды и замиокулькас зеленеет на глазах

Posted 12 ноября, 08:36
Published 12 ноября, 08:36
Modified 12 ноября, 08:38
Updated 12 ноября, 08:38
Такое большое и сильное растение, как замиокулькас, не нуждается в обильном поливе и ярком свете, но он очень отзывчив на питательные вещества, которые делают его изумрудную листву еще ярче и красивее.
Оксана, автор канала «Маленькая дача», рассказала, как она помогает ему набирать сильные побеги:
«Сам по себе цветок „тугодум“, он растет медленно. Но если он очень долго не пускает побеги, причина может быть в неправильном уходе».
Одним из факторов медленного роста может стать большой горшок, который не должен быть больше земляного кома, чем на 3 см. Еще одной причиной «спячки» является сильное заглубление корней, из-за которых все силы идут на формирование подземной части.
Чтобы разбудить замиокулькас, блогер использует проверенный рецепт, дающий растению новую жизнь:
«Беру Биогумус для комнатных растений: 3-5 мл на 1 л. воды для корневых подкормок и такое количество на 4 литра для листовых подкормок, опрыскивания. Использую это удобрение каждые 10-14 дней для полива. Такой схемы нужно придерживаться во время активного роста, а в период покоя — не более 1 раза в месяц».
Это удобрение стоит не дорого, хватает на долго, повышает иммунитет растений, так как содержит макро и микроэлементы. Самое главное, советует блогер, делайте раствор на один раз, так как он не подвержен хранению. Это же средство помогает при пересадке, способствует развитию корневой системе и самое главное — не перекармливать.
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